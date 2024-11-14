波波醫師爭議 台大醫院院長否認網傳名單

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北14日電）波波醫師爭議持續，網路上流傳出900多名醫師名單。台大醫院院長吳明賢今天在立法院表示，院內沒有波波醫師，網傳名單並不正確。

「波波醫師」是民國106年後赴東中歐國家唸書的醫師、牙醫學歷生。近期有婦幼診所醫師執行子宮鏡手術時，導致患者死亡，被起底是「波波醫師」，引起網路熱議，網路更流傳出900名單，不少醫學中心都有波波醫師。

立法院教育及文化委員會今天審議教育部、國立大學附設醫院作業基金等預算，中國國民黨籍立委洪孟楷質詢時，要求吳明賢答詢回應網傳名單爭議。

吳明賢表示，網傳的900醫師名單，指台大醫院有2名波波醫師，經院內查證非事實。他說，院內曾作過決議，如果持波蘭學歷申請住院醫師或實習，暫不予考慮。（據查為可以申請，但審查不會通過）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳明賢解釋，醫師養成中不只是上課、國考，實習經驗也相當重要，但波蘭學歷的醫師缺乏在地實習。另外，衛福部對非九大地區（美、加、日、歐洲、澳洲、紐西蘭、南非、新加坡、香港）的學歷，要求須先經過嚴格的學歷認證考試（指學歷甄試）才能考國考，通過率僅個位數。波蘭則因加入歐盟，也被認為是先進國家，持波蘭學歷不須要經過上述學歷認證。

吳明賢表示，他肯定波蘭的醫學教育，但醫師的養成不只是考試，還需要臨床的實際經驗，波蘭學歷醫師這方面確實有待加強。他說，臨床經驗的累積，需要到醫院實際照顧病人，波蘭學歷醫師因為語言文化等關係，大都只能見習、無法實習。（編輯：管中維）1131114