衛福部逐年調整實習名額 9名國外牙醫生興訟開庭

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（中央社記者劉世怡台北20日電）衛福部112年公告國外牙醫畢業生實習名額50名，9名學生不滿實習限額並逐年調整興訟。法院今天開庭，學生家長說，已侵犯考試權及工作權，訴請廢除此公告並不得再發限額公告。

家長蕭曉玲告訴中央社記者，她的兒子於日本唸牙醫系已畢業，同案另8人分別在美國、波蘭、西班牙等國唸牙醫系畢業，人目前都在國外，本件訴訟委任律師處理。

實習名額非常難取得部分，蕭曉玲說，原告等9人排名逾400號，若每年只消化50人，至少得等8年，真的很不合理，她控訴源頭就是前衛福部長陳時中在民國106年時規定牙醫師的實作訓練名額每年只開放50名給國外的牙醫師。

蕭曉玲於開庭前召開記者會，以美日等國外牙醫師聯盟發布聲明指出，陳時中的不守法，恣意妄為，損害了國外、美日、歐盟牙醫權益，造成牙醫師全聯會的世代對立，並提出影片及錄音指控陳時中與本土小牙醫聯盟的開會紀錄，證實政府在玩兩面手法。

記者會尾聲時，本土牙醫畢業生的家長在旁抗議大聲指出，衛福部沒有好好處理國內、國外牙醫畢業生的實習名額，最近政府以新台幣24億元推行偏鄉計畫，大幅開放「波波牙醫」實習名額，建議政府應勇敢告訴全國重考生、高中生，即刻起停召3年，因為總額管制就是372名，實習名額非常有限，導致現在她（本土）和蕭曉玲（國外）互罵搞成這樣，揚言11月24日上街抗議。

「波波醫師」是指民國106年後赴中、東歐國家唸書的醫學系、牙醫系學歷生，考取台灣醫師執照時，應考資格適用衛福部、考選部、教育部於105年底共同發布原則，較一般「大學辦理國外學歷採認辦法」嚴格。

另一方面，法庭訴訟部分，原告訴之聲明為「被告（衛福部）112年2月6日衛部口字第1122060058號公告應予廢除，並不得再為國外牙醫學系畢業生臨床實作訓練選配分發限額之公告。」

爭執的公告主旨為公告112年度國外牙醫學系畢業生臨床實作訓練選配分發名額為50名；依據為國外醫學及牙醫學畢業生臨床實作訓練選配分發作業要點第2點第2項。

爭執的法條為國外醫學及牙醫學畢業生臨床實作訓練選配分發作業要點第2點，第1項規定「國外醫學、牙醫學畢業生，經醫師或牙醫師分試考試第一試及格者，得向衛福部申請選配分發。」 第2項規定「衛福部得依國內醫事人力供需狀況核算，逐年訂定公告前項選配分發之名額。」

衛福部委任律師指出，有份陳報狀還在衛福部簽呈中，近日會送到法院，陳報內容主要是依據台灣的人口數，每萬人口牙醫師數達7人，符合相關標準，且研究報告顯示，台灣牙醫師過多，應予控制。

受命法官李毓華庭末諭知，考量雙方沒有聲請調查證據，本件準備程序終結，預計明年初擇期辯論，後續請原告就訴訟程序是否適格以及此公告違反什麼法條原理應予說明，而被告就原告提出部分做出答辯。（編輯：陳清芳）1131120