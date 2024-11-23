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本土、波波牙醫論戰 衛福部5點聲明強調沒有後門

2024/11/23 18:50（11/23 20:18 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）波波醫師爭議延燒，本土、海歸牙醫明天將分別上街頭、開記者會拚場，衛生福利部今天發出5點聲明強調，偏鄉計畫不等於密醫計畫，也沒有後門，對國外學歷審查嚴格把關。

本土小牙醫聯盟衛福部偏鄉計劃是替波波牙醫開實習「後門」，日前與衛福部當面溝通破局，11月24日仍將上街頭抗議，國際牙醫校友聯合會則指本土小牙醫抹黑國際牙醫，宣布同天召開記者會將提出3大訴求回應不實指控。

針對各界關心「偏鄉計畫恐為波波牙醫開後門」議題，衛福部今天透過臉書（Facebook）發布5點承諾聲明強調「沒有後門」。第1，衛福部依「國外醫學及牙醫學畢業生臨床實作訓練選配分發作業要點」第2點第2項規定，逐年訂定公告國外牙醫學畢業生臨床實作訓練選配分發名額。該選配分發名額每年維持50名，不會提高。

第2，為因應醫師法的修正，衛福部近日將公布醫師法施行細則，針對國外學歷的審查會更加嚴格，將函授、遠距教學、以及未對外公開招生等學歷資格予以排除，提高參加國家考試的門檻。

第3，衛福部調查目前共有55個鄉鎮無牙醫師執業，秉持「偏鄉優先、弱勢優先」之精神，規劃「優化偏鄉醫療精進計畫第2期（113-116年度）-充實在地牙醫醫療量能計畫」，將以這55個無牙醫鄉鎮為限，優先以本國學歷畢業生且具有國內牙醫師證書者來充實以上55個無牙醫鄉鎮區人力。至於未來是否開放國外牙醫學系畢業生投入偏鄉服務一事，將秉持公開透明原則，落實社會溝通再做決定。本項計畫內容，將據以修訂之。

第4，投入新台幣24億元偏鄉醫療計畫，獎勵牙醫師支援，補助偏鄉牙科硬體，解決燃眉之急。第5，政府絕對會以國人的健康與福祉作為優先考量，為全民的健康嚴格把關，請民眾放心。

衛福部長邱泰源稍早出席第22屆罕見疾病獎助學金頒獎典禮，在會後接受媒體聯訪重申：「沒有醫師執照就會到偏鄉去，這是不可能的。」這些到偏鄉服務的牙醫師一定都會有執照，這是中華民國的規定，不會有密醫的問題；至於新台幣24億元補助，很多是用來補助儀器設備如X光等，希望鼓勵牙醫師可以到衛生所服務、機關能添購設備，如要自己在偏鄉開業也沒問題。（編輯：陳政偉）1131123

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