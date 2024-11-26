人工生殖法修法11月底送政院？國健署仍在調整

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（中央社記者陳婕翎台北26日電）衛福部著手修人工生殖法，增訂代理孕母制度引發議論，今年7月預告，部長邱泰源日前允諾草案擬11月底、12月初送到行政院。國健署表示，尚須調整文字，以今年底為努力方向。

人工生殖法修正草案今年今年7月13日完成預告，修正重點包含，受術夫妻修正為受術配偶，增訂受術未婚女性、受術異性伴侶、女性受術者、委託配偶、代理孕母、代孕生殖、代孕服務機構、代孕定型化契約及代孕子女用詞定義；增列代理孕母、受術配偶及受術未婚女性權益保障。

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衛生福利部國民健康署長吳昭軍今天下午出席「癌症資源中心特色表揚暨經驗交流會議」記者會，會後接受媒體聯訪被問及人工生殖法修正草案進度，他說，預告期間收到600多則正反意見，整合意見開過9次專家會議。

吳昭軍說，人工生殖法修正草案整體條文還有一些文字需要修正，必須更嚴謹，仍在法制過程當中，還是以今年底能夠送進行政院為目標，「我們朝這樣的方向來努力。」（編輯：張雅淨）1131126