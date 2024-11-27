官員疑涉霸凌案 衛福部：若屬實有相對應懲處

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北27日電）衛生福利部預計29日對外說明部內多名官員疑涉職場霸凌調查結果，主持調查小組的次長呂建德今天重申，秉持「公開透明、毋枉毋縱」精神，若霸凌屬實會有相對應的行政懲處。

公部門涉職場霸凌案延燒，衛福部陸續遭爆至少3名以上女性官員有嫌疑，衛福部長邱泰源日前指示由次長呂建德主持並成立調查小組，力拼1週內、11月29日說明初步調查結果。

各界關注調查進度，呂建德今天下午出席113年全國績優志工表揚典禮，並在會前接受媒體聯訪說明，總統賴清德對於職場霸凌議題非常關心，最重要的精神就是要給同仁一個最好的職場環境，調查過程秉持「公開透明、毋枉毋縱」精神，不能有任何冤屈，要給雙方說明機會，目前相關調查持續進行中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

呂建德表示，在調查方式上採量化與質化同步進行，已提供問卷給相關單位人員填寫，若有具體事件，會再請當事人、相對人進行訪談以了解情況，初步結果預計29日說明。

媒體追問，若霸凌屬實是否移送檢調。呂建德回應，行政調查會有相對應的行政懲處，如果涉及刑事就另外處理，人事總處對於這部分有標準作業流程，各部會也有相關作為；這是很好的社會學習機會，大家可以共創最好的職場環境。（編輯：李亨山）1131127