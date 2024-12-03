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南韓緊急戒嚴 政院：持續掌握情資確保安全情勢

2024/12/3 23:52
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（中央社記者賴于榛台北3日電）南韓晚間實施緊急戒嚴令，行政院晚間表示，總統賴清德已指示國安團隊持續關注可能發展並為有效因應，政院也將持續掌握相關情資，有效確保各項安全情勢。

南韓總統尹錫悅晚間發表緊急談話，宣布為剷除親北韓勢力，守護自由憲政體制，實施緊急戒嚴令。總統府發言人李問稍早表示，相關情勢國安團隊已有即時掌握，並在第一時間向賴總統回報，同時並與主要友盟各方保持即時聯繫，賴總統也指示持續關注可能發展，並為有效因應。

行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組表示，賴總統已指示國安團隊持續關注可能發展並為有效因應，政院也將持續掌握相關情資，有效確保各項安全情勢，請民眾放心。（編輯：陳正健）1131203

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