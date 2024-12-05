班班有鮮乳擬由中央出預算 拚1週內與地方溝通
2024/12/5 12:29（12/5 12:45 更新）
（中央社記者賴于榛台北5日電）班班有鮮乳政策有望調整，農業部建議，新年度政策擬由中央提供預算，地方政府視實際需求執行。行政院長卓榮泰今天要求，農業部與教育部應該1週內與地方政府妥善溝通，再做出進一步決策跟討論。
新年度將至，農業部預計精進班班有鮮乳政策，行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時指出，卓榮泰會中表示，農業部新構想，也就是班班有鮮乳政策新年度由中央提供預算，地方政府依據實際需求執行。
卓榮泰提醒，農業部、教育部必須和地方政府仔細說明，並且獲得地方政府承諾執行，政策才能推動下去，包含縣市政府關注的乳品品質、配送、冷鏈等問題，都要順利找出解決方案，才能確保學童飲用品質。
卓榮泰強調，新年度即將來臨，部會必須1週內跟地方溝通看是否能夠改善，依據溝通再做出進一步政策決定。（編輯：張若瑤）1131205
延伸閱讀班班喝鮮乳1次發1個月保久乳？農業部：不樂見班班喝國產乳北市9成選保久乳 喝鮮乳要廠商配合班班喝鮮奶彰化難實行 王惠美：先協助小校採購冰箱台南公立國小、幼兒園喝乳品增為3次 10萬學童受惠專家：鮮乳不論保存期限 建議開封7天內喝完
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
南韓戒嚴風波 卓榮泰：民主發展不能走回頭路