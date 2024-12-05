班班有鮮乳擬由中央出預算 拚1週內與地方溝通

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（中央社記者賴于榛台北5日電）班班有鮮乳政策有望調整，農業部建議，新年度政策擬由中央提供預算，地方政府視實際需求執行。行政院長卓榮泰今天要求，農業部與教育部應該1週內與地方政府妥善溝通，再做出進一步決策跟討論。

新年度將至，農業部預計精進班班有鮮乳政策，行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時指出，卓榮泰會中表示，農業部新構想，也就是班班有鮮乳政策新年度由中央提供預算，地方政府依據實際需求執行。

卓榮泰提醒，農業部、教育部必須和地方政府仔細說明，並且獲得地方政府承諾執行，政策才能推動下去，包含縣市政府關注的乳品品質、配送、冷鏈等問題，都要順利找出解決方案，才能確保學童飲用品質。

卓榮泰強調，新年度即將來臨，部會必須1週內跟地方溝通看是否能夠改善，依據溝通再做出進一步政策決定。（編輯：張若瑤）1131205