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班班喝鮮乳1次發1個月保久乳？農業部：不樂見

2024/11/13 11:16
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（中央社記者楊淑閔台北13日電）9月起學童喝鮮乳政策上路，傳出似因配送問題，有學校1次發給1個月保久乳飲用量。農業部長陳駿季今天表示，不樂見，學童乳政策是要讓學童喝得到，會致力於充足供應。

立法院經濟委員會今天安排農業部長陳駿季就「我國動物保護政策執行概況，及動物保護法修法規劃內容與進程」進行報告，並備質詢。

「班班喝鮮乳」上路後，傳出有學校1次給12瓶保久乳的現象，受到關注。陳駿季今天在會前接受媒體訪問時說，整個學童乳的政策，是要讓學童喝得到，有部分學校把1個月（一般約8瓶）的量直接發給學童帶回家，不樂見這樣的事發生。

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他說，因為大部分學校選擇保久乳，目前保久乳量能不足，之前有些學校還在猶豫要不要訂，比較晚下訂會比較晚喝到，政府會想辦法讓學童都喝到，以供應充足乳品為目標。

媒體提問，30、40年前小學學童就可訂鮮乳飲用，現在班班喝鮮乳的推行反而話題多。陳駿季說，學校選擇保久乳或鮮乳，有徵詢學生、家長、老師意見，而鮮乳本身運送條件較嚴謹，相對於保久乳，也許學校老師擔心喝鮮乳會發生問題而集中訂保久乳的關係所致，政府會在供應鏈上確保冷鏈條件及充分供應。（編輯：管中維）1131113

陳駿季
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