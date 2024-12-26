蔣萬安盧秀燕籲續推班班有鮮乳 卓榮泰鼓勵地方自治

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（中央社記者賴于榛台北26日電）行政院日前因各界意見分歧、執行困難，拍板停辦班班有鮮乳，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕今天呼籲中央繼續推動。行政院長卓榮泰則說，政策已暫停，但鼓勵地方政府在地方自治的精神下，負起應有責任。

行政院發言人李慧芝日前表示，由於第一線教學單位、家長對政策推動有很多意見，農業部、教育部持續蒐集意見溝通，最終因為看法多元且分歧，因此卓榮泰聽取農業部報告後，決定從下學期起停辦班班有鮮乳政策。

不過，蔣萬安今天列席行政院會前指出，班班有鮮乳政策立意良善，過往在日本也有提高平均身高的效果，因此他日前一一拜會4大超商、全聯、家樂福以及大型通路業者，共同討論一些技術面問題，也很高興業者都非常願意配合台北市作法，今天將轉達台北市作法讓卓榮泰知道，替全台灣小學生要牛奶。

行政院則透過文字回應指出，班班有鮮乳政策在過去執行3個月以來，各方都有不同的意見，尤其是偏鄉的狀況需要因地制宜的處理，因此政府蒐集各方意見之後，決定暫停政策。

政院表示，卓榮泰非常重視學童的營養問題，也很欣慰蔣萬安與盧秀燕今天在院會中都提出一樣的主張，因此鼓勵地方政府在地方自治的精神下，負起地方政府應有的責任，為兒童的健康做出努力。（編輯：林興盟）1131226