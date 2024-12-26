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2025年新制 軍公教調薪3%、文化幣擴大發放

2024/12/26 15:04（12/26 15:49 更新）
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圖為淡水福容飯店前參與漢光37號操演的官兵。（中央社檔案照片）
圖為淡水福容飯店前參與漢光37號操演的官兵。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北26日電）2025年將至，行政院今天統整明年度元旦新制內容，包含勞工最低工資上路並調漲、軍公教調薪3%、擴大發放文化禮金（文化幣）等。行政院長卓榮泰說，財劃法修法恐衝擊政策，但團隊正盡最大努力，盼讓國家重大計畫可繼續落實。

行政院綜合業務處今天在行政院會報告「2025年元月起實施之重大政策及惠民措施」，包含勞工最低工資上路，明年月薪由新台幣2萬7470元調整至2萬8590元，時薪由183元調整為190元；軍公教調薪3%；另中央機關約僱人員、工友及約用人員的月薪調整至不低於最低工資1.1倍（約3萬1449元）。

另外，還有延長300億元中央擴大租金補貼至2026年，補貼戶數並由50萬戶提升至75萬戶；延長實施現股當沖證券交易稅稅率減半（千分之1.5）3年至2027年，並自2025年1月6日起，取消創新板投資門檻，可交易人數由30萬戶增加至1300萬戶；以及持續發放16至22歲青年1200點文化幣，並推動13至15歲試辦發放600點文化幣；同時也實施碳費徵收制度等。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰會中表示，新內閣團隊就任7個多月以來，始終以人為第一優先，並重視「照顧」與「發展」兩大主軸，希望部會首長積極宣導並蒐集意見，讓政府對民眾的承諾及目標能夠具體落實。

另外，卓榮泰也說，財政收支劃分法修法未經充分討論、倉促修正，恐導致許多原本能為軍公教、青年朋友、租屋族、中小微企業主、農民提供的福國利民政策難免受到一定程度的影響，因此行政團隊正在依循憲政秩序盡最大努力，讓各項國家重大計畫可以繼續落實。（編輯：楊蘭軒）1131226

#元旦新制
#行政院長
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