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卓榮泰指示落實性別同工同酬 加速企業揭露性平資訊

2024/12/30 20:49
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（中央社記者葉素萍台北30日電）行政院長卓榮泰今天主持行政院性平會議，要求加強落實性別同工同酬規定。他請主管機關持續關注性別薪資差距較高的製造、營建、藝術、娛樂與休閒服務等行業，並加速擴大企業揭露性別平等資訊，使薪資及升遷更加公開透明。

行政院晚間發布新聞稿，卓榮泰主持「行政院性別平等會第31次委員會議」，他致詞表示，今年台灣在性別平等方面有多項革新政策措施，修正後的性平3法已全面施行，各相關部會積極修訂各項規定及配套措施。

他說，在多元性別保障方面，兩岸同性伴侶可比照異性伴侶，在第三地結婚後，在國內辦理結婚登記，這是非常創新政策，相信未來執行後，會對整體性平提升帶來正面意義。

卓榮泰聽取行政院性別平等處「112年推動性別平等國際交流成果」報告後表示，性別平等是衡量社會文明的重要指標，台灣性別平等發展經驗，位居亞洲領先地位，是擴大國際參與的重要敲門磚。

勞動部「同酬日」顯示的性別薪資差距問題分析報告及策進作為報告顯示，112年台灣性別平均時薪差距已從110年及111年的高峰15.8%，縮小至14.7%；此外，111年「經濟合作暨發展組織」（OECD）主要國家全時工作者性別薪資中位數差距，台灣是15.3%，也少於美國、加拿大、芬蘭、日本及南韓等主要國家。

卓榮泰請勞動部、金融監督管理委員會積極研議，加速擴大企業揭露性別平等資訊，使薪資及升遷更加公開透明，強化引導企業落實性別平等，包括，鼓勵企業將「公司治理評鑑4.20指標－公司是否制定職場多元化或推動性別平等政策，並揭露其實施情形？」於企業永續報告書同步揭露。

此外，金管會證券期貨局規劃自117年起要求上市櫃公司資本額達新台幣100億元以上者，應於公開資訊觀測站申報性別薪資資訊，請金管會研議是否能提前實施措施，透過資訊透明化，帶動縮減性別薪資差距。

卓榮泰也請勞動部加強鼓勵及輔導一般企業透過自我檢核方式，定期檢視性別平等落實情形，滾動修正檢核表，並主動函請各地方勞政主管機關加強宣導，以利企業單位運用，同時研議納入相關輔導及勞檢機制，落實性別同工同酬規定。

對於就業選擇造成水平與垂直隔離，成為影響性別薪資差距一事，卓榮泰說，除了要積極鼓勵女性投入STEM（科學Science、技術Technology、工程Engineering、數學Mathematics）領域，也要全力減少女性在工作選擇性別阻礙。

同時，卓榮泰請主管機關持續關注性別薪資差距較高的製造業、營建工程業、藝術、娛樂與休閒服務業等行業，以及女性投入比例高，但整體性別薪資差距較高的醫療保健及社會工作服務業等行業。（編輯：林克倫）1131230

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