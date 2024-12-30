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高雄催生新國際機場？政院：初步討論階段

2024/12/30 12:03
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（中央社記者葉素萍台北30日電）媒體報導指出，高雄市長陳其邁已向行政院長卓榮泰提議，以抽砂造陸完成的基地，新建高雄國際機場。行政院人士今天表示，有關「高雄國際機場」相關構想，目前在初步討論階段，行政院現階段持續推進擴建高雄小港機場計畫，並持開放態度，為台灣均衡發展持續研議各項方案。

媒體報導指出，陳其邁在11月下旬向卓榮泰提出「高雄港洲際外海填海造陸，興建國際機場可行性初步評估」，新機場位置的規劃位於經濟部產業園區的南西南方位、高屏溪出海口的外海，劃設長方形土地，以抽砂造陸完成的基地，新建高雄國際機場。

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行政院人士今天表示，在行政院的大南方新矽谷計畫，和高屏嘉南的S科技廊帶的政策目標下，高雄小港機場肩負了台灣科技與對外門戶的重責。而為了實踐「均衡台灣」理念，行政院除加速趕工桃園國際機場第3航廈工程，希望2025年中啟用北登機廊廳，也全力推動高雄小港機場新航廈建設工程，第一期建設計畫在2021年核定，並預計在2032年完成，屆時小港機場年容量將可達1650萬人次，並擴大貨運交流。

行政院人士表示，有關「高雄國際機場」相關構想，目前在初步討論階段，行政院現階段持續推進擴建高雄小港機場計畫，並持開放態度，為台灣均衡發展持續研議各項方案。（編輯：蘇志宗）1131230

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