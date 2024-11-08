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卓榮泰視察高雄機場 陳其邁爭取更多國際航班

2024/11/8 19:48（11/8 20:01 更新）
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高雄市長陳其邁（前右）8日下午陪同行政院長卓榮泰（前右2）、交通部長陳世凱（前右3）前往視察高雄國際機場，陳其邁會中表示，高雄機場在國際航點及航班都應該增加，「因為沒有航班就沒有觀光」。中央社記者林巧璉攝 113年11月8日
高雄市長陳其邁（前右）8日下午陪同行政院長卓榮泰（前右2）、交通部長陳世凱（前右3）前往視察高雄國際機場，陳其邁會中表示，高雄機場在國際航點及航班都應該增加，「因為沒有航班就沒有觀光」。中央社記者林巧璉攝 113年11月8日
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（中央社記者林巧璉高雄8日電）高雄市長陳其邁今天下午陪同行政院長卓榮泰視察高雄國際機場，陳其邁說，盼獲得中央更多協助，高雄機場的國際航點、航班應增加，只有便捷的交通才能吸引更多觀光客。

卓榮泰與交通部長陳世凱今天南下視察高雄國際機場，陳其邁在會中說，高雄機場在國際航點及航班都應該增加，「因為沒有航班就沒有觀光」，觀光客會選擇交通便捷的地方，如果高雄航線不夠多就無法爭取到更多觀光客。

陳其邁也提及，台灣未來半導體產業逐漸往南部移動，縮短供應鏈對於台灣的產業經濟及安全都很重要，希望南部產業有更便捷的交通。此外，南部的產業，像是鋼鐵、石化與其他企業，在東南亞都有布局，再加上供應鏈重組，應該平衡區域發展，連結東南亞跟歐美等國家的主要市場。

卓榮泰說，高雄國際機場擁有近60年歷史，跟他的年紀相當，現正面臨以新觀念去看待、設計、改變的階段，行政院核定新台幣880億元的新航廈建設經費，以公共建設來說規模不算龐大，但代表的意義重大。

卓榮泰指出，新航廈工程要如期如質完成，明年該動工的就要動工，期待2032年第一期完工，並持續進行第二期工程，而「未來不排除任何新的構想」，或許高雄機場未來其他更長遠的整體規劃。

民航局表示，為兼顧機場營運前提下，妥為規劃研擬相關施工營運維持計畫，以「先建後拆、半半施工」的方式推動新航廈建設。新航廈完成後，年容量可達1650萬人次，將提升整體旅客服務品質。（編輯：謝雅竹）1131108

行政院長卓榮泰（圖）8日南下視察高雄國際機場時指出，新航廈工程要如期如質完成，2025年該動工的就要動工，期待2032年第一期完工並持續進行第二期工程，而「未來不排除任何新的構想」。中央社記者林巧璉攝 113年11月8日
行政院長卓榮泰（圖）8日南下視察高雄國際機場時指出，新航廈工程要如期如質完成，2025年該動工的就要動工，期待2032年第一期完工並持續進行第二期工程，而「未來不排除任何新的構想」。中央社記者林巧璉攝 113年11月8日
行政院長卓榮泰（前左2）、交通部長陳世凱（前左）8日在高雄市長陳其邁（前左3）等人陪同下視察高雄國際機場，在國際線航廈聽取民航局簡報。中央社記者林巧璉攝 113年11月8日
行政院長卓榮泰（前左2）、交通部長陳世凱（前左）8日在高雄市長陳其邁（前左3）等人陪同下視察高雄國際機場，在國際線航廈聽取民航局簡報。中央社記者林巧璉攝 113年11月8日
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