經典雜誌Odyssey影像特展 呈現高雄發展軌跡

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（中央社記者張已亷高雄7日電）高雄市長陳其邁等人今天出席「經典Odyssey影像，體驗」特展開幕活動，邀市民12月8日前到駁二看展，從影像、照片等體驗過去高雄都市發展軌跡，更加了解這塊土地。

「經典Odyssey影像，體驗」特展在駁二藝術特區蓬萊倉庫B3-4展區舉辦，由「經典」雜誌等單位共同策畫，展覽主題以荷馬史詩「Odyssey奧德賽」為靈感，規劃10大主題區、十項經典歷年專題企畫等，透過攝影圖像、互動體驗及安排17場以上講座，帶領民眾探索世界，展期自11月7日至12月8日。

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特展以時間軸為論述主線，重現「經典雜誌」歷年有關高雄相關報導，呈現高雄人文歷史多元面向。市長陳其邁表示，若忘記歷史，就無法展望未來，所以高雄很珍惜發展過程，像是保留舊高雄火車站，讓高雄人能舊地重遊、回憶過去，也讓車站成為亞洲帝冠式建築中唯一保留較好的建物。

陳其邁指出，高雄從漁村至工業到如今發展成一座兼具多功能的「宜居」城市，盼藉高雄人打拚故事，傳承高雄人豪邁、開闊、熱情精神，並感謝慈濟傳播人文志業基金會及慈濟高雄分會將「經典」雜誌分享給137所學校，讓年輕世代能對故鄉有更深刻了解。（編輯：陳政偉）1131107