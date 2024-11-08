參加雄女百年校慶 陳其邁感嘆「生不逢時」

（中央社記者林巧璉高雄8日電）高雄女中今天舉辦百年校慶，市長陳其邁到場祝賀，他感嘆自己「生不逢時」，過去不能進雄女，後來才有雄中雄女大露營、飲料日，「若晚幾年再讀雄中，就有很多機會來雄女。」

雄女今年適逢創校百年，校方今明兩天舉辦校慶，更邀請校友回娘家，校慶場合盛大歡樂。陳其邁今天致詞時表示，自己也是雄女的家長，「我女兒從小到大有2件事讓我印象最深刻」，一個是她考上雄女的那種興奮的表情；而她最難過的那天是從雄女畢業的那天。

陳其邁說，自己跟其他人不同，「書讀得還可以就好，但別忘了多接觸不同的事物，有更多的視野、跨領域學習。」這短短的3年將是人生最甜蜜的回憶，現在一定會有很多抱怨，不管是颱風要不要放假、學業考試煩惱等，但長大後回頭看高中3年真的是青春苦短。

陳其邁在媒體聯訪時被問到，過去念雄中時有沒有到雄女站崗，追過雄女學生。陳其邁笑說，現在說是比較敏感，不過以前雄中是和尚學校，沒有半個女生，不像現在雄中同學很幸福，有很多女同學，學校也柔化不少，以前都是充滿陽剛之氣，探頭探腦有，但是不得其門而入。

行政院政務委員陳時中也陪同姑姑孫陳錦境一起參加百年校慶，孫陳錦境是第16屆雄女畢業生，且今年也與雄女一樣都滿100歲，這名「資深學姊」和校方、陳時中、陳其邁等人一起切蛋糕，並祝福雄女生日快樂。

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高雄市議長康裕成致詞說，要以雄女百年校慶定製版的「乖乖」餅乾勉勵學生，「心要乖，但頭腦不用太乖」，頭腦有無限想像力，可以有各式各樣的創意，希望大家都能常保想像力。

雄女表示，從2年前開始籌備百年校慶系列活動，期間已舉辦過學生美展「繼．憶」特展-雄女子的記憶雜貨店，今年1月1日「雄女百年go實力」元旦路跑。在校慶前1個月，更推出百年校慶音樂劇「璀璨未來」，而重頭戲是今天的百年校慶暨運動會，以及明天的百年校慶園遊會，歡迎校友回娘家，同慶雄女百年。（編輯：郭諭儒）1131108

高雄女中8日舉辦百年校慶，學生發揮創意裝扮進場，校方也邀請校友回娘家。中央社記者林巧璉攝 113年11月8日

行政院政務委員陳時中（前右）8日陪同姑姑、雄女資深校友孫陳錦境（前中）一起參加高雄女中百年校慶，孫陳錦境是第16屆雄女畢業生，也與雄女同慶百歲。中央社記者林巧璉攝 113年11月8日

高雄女中8日舉辦百年校慶，雄女校長鄭文儀（前右3）邀請高雄市長陳其邁（前左3）等人寫下紙條，並放入時空膠囊，預約30年後開封。中央社記者林巧璉攝 113年11月8日