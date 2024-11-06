苗縣司馬限部落家屋重建 爭取逾30年終動土

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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣泰安鄉中興村司馬限部落家屋重建工程今天開工動土。縣府表示，當地族人爭取逾30年，如今終於塵埃落定，興建的44戶住屋，盼能在明年耶誕節完工。

苗栗縣政府指出，司馬限部落的重建歷程可追溯至民國75年，當時雷恩風災導致地層下陷，危及居住安全，族人擔心災情擴大，自組遷村協進會爭取重建；拆遷案於80年獲行政院核准通過，但因覓地、部落居民無力負擔重建貸款費用等問題，直到100年才以組合屋方式安置部落居民，共計44戶約200人居住。

但組合屋有其使用年限，多年前陸續出現結構性損壞、管線漏水、地板龜裂等，不僅影響居民生活品質，當雨季或颱風更威脅部落族人安全，族人陸續搬往鄰近大湖地區暫居，組合屋於110年拆除，並持續推動重建計畫。

縣府與公所爭取原住民族委員會補助新台幣2768萬餘元，地方配合307萬餘元，共計3076萬元辦理排水設施、擋土牆、路燈、管線等公共設施基礎工程，並由財團法人賑災基金會與部落族人共同籌組「麥巴罕永續發展公司」推動家屋重建工作。

重建案今年10月中取得建照，今天在重建基地舉行部落祈福、開工動土儀式，原住民族委員會主委曾智勇、賑災基金會董事長陳時中、前董事長張景森、苗栗縣副縣長邱俐俐等人與會。

原民會指出，這是全國首件由部落族人與賑災基金會共同籌組公司辦理家屋重建案例，期盼司馬限部落家屋重建完成，族人能在原有領域安心、安全、長久且蓬勃地發展，為部落開啟新篇章。

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陳時中感謝前董事長張景森的努力推動，排除重重困難，才讓司馬限部落家屋重建工程順利開工動土，期盼明年耶誕節如期完工。

縣府表示，重建基地位於原組合屋舊址細道邦段土地，規畫44戶的永久住宅，建築採雙拼造型，屋頂採泰雅傳統斜屋頂設計，並以泰雅圖騰裝飾牆面，分為2層或3層建物，由族人視能力選擇，同時興建傳統聚會所，減少鄉親離開家園的不安。（編輯：李淑華）1131106