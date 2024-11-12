高雄直飛北海道將開航 冬季航班恢復至疫前93%

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）台灣虎航明年1月21日開航高雄-札幌（新千歲），這是台灣虎航從高雄飛北海道的第1條航線。立委賴瑞隆今天表示，目前高雄冬季航班已恢復至疫前93%、航點數恢復73%、航運量恢復75%。

賴瑞隆近期多次邀集民航主管單位及業者開會協商，希望高雄機場航班航點儘速恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情水準。賴瑞隆表示，高雄機場增加航班航點是首要工作，將持續推動疫後高雄國際機場航班航點復甦。

賴瑞隆透過新聞稿指出，疫後多次找民航局及業者一同商討航班航點開航情況，民航局將持續提供班機起降優惠吸引業者進駐，華航公司與台灣虎航目前皆有計畫擴增機隊，待交機完成後將擴增服務高雄班機數，持續服務南台灣旅客。

他並指出，目前高雄冬季航班已恢復至疫前93%、航點數恢復73%、航運量恢復75%，同時他也鼓勵台灣虎航在高雄成立飛航基地，由高雄拓展航空業務。虎航則承諾會仔細評估以高雄機場做為飛航基地的可能性。

台灣虎航表示，2019年在高雄僅6條航線，疫後已增加東京成田、名古屋、大阪、岡山、福岡、沖繩、金浦、澳門、峴港及富國島等共10條航線，航班數由2020年1週25班提升到今年冬季每週43班。

台灣虎航並指出，目前常駐3架飛機在高雄機場服務，未來新機交接後再增加1架飛機進駐高雄，提供南台灣旅遊市場更多選擇。

民航局表示，高雄機場新航廈第1階段建設已進入細部設計階段，未來也會嚴選施工單位，強化施工調度縮短建設期程。新航廈建設將縮短民眾出捷運至航廈報到台距離，另外也將規劃電動步道，協助旅客在機場間快速移動。（編輯：謝雅竹）1131112