拚兆元投資 高雄國際機場、捷運等擬發行政府永續債

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（中央社記者賴于榛台北12日電）為吸引民間參與公共建設，行政院推出兆元投資國家發展方案。國發會今天說，擴大發行永續發展債券對供需雙方都有誘因，利率低也可滿足民間公司永續治理評鑑，目前可能發行公債的標的包含高雄國際機場新航廈建設以及桃園、高雄等處的捷運建設。

行政院經濟發展委員會日前拍板兆元國家發展方案，國發會今天在行政院會報告細部內容，包含架構政院層級公私協力平台，透過創新促參推進機制、優化投入公共建設投融資條件、增加公共建設相關金融商品等3大策略主軸，引導兆元資金投資台灣，為經濟發展注入新動能，落實國家希望工程施政願景。

根據國發會報告，創新促參推進機制方面，為擴增公共建設案源，將於部會計畫研擬新興計畫階段優先審理促參可行性，以及廣泛蒐集民間促參提案建議，媒合政府參採。同時，設置院層級促參推進專案會議，下設促參工作小組與法規調適小組，藉由跨部會協調、政府民間雙向溝通、院層級決議，解決促參執行與法規遭遇問題，未來並會新設促參專案辦公室，設置單一諮詢窗口提供諮詢服務。

優化投入公共建設投融資條件方面，政府將調降保險業透過國內私募股權基金（PE）及創業投資事業（VC） 100%投資公共建設的風險係數，並盤點具公共建設性質的策略性產業案件，以利保險業適用較高投資限額，以及提高國家融資保證成數，協助降低民間投資管理成本，增進資金運用效率。

另外，在增加公共建設相關金融商品部分，政府預計透過推動基金架構REIT（不動產投資信託）、擴大發行永續發展債券及公共建設證券化等多元金融商品化策略，降低政府公共建設籌資成本，並提供優質金融商品供民間業者投資。同時，金管會督導成立資本市場服務團，輔導政府發行永續發展債券籌措資金及協助公共建設證券化。

國發會副主委高仙桂出席政院會後記者會時指出，台灣以政府為主體發行債券的比例相對少，目前有台北市發行6期新台幣100億元的社會責任債券，以及高雄市發行一期的社會責任債券。

至於永續債對民間是否有誘因，高仙桂說，從供需雙方來看都有誘因，永續債比一般債券成本有優勢、利率低，像是台北市政府與高雄市政府的綠色債券利率就在1.26%至1.27%之間，投資方若購買政府永續債，也能滿足公司治理還有永續治理評鑑。

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標的部分，高仙桂表示，中央目前正評估針對高雄國際機場新航廈，以及金門大學學生宿舍發行永續債，地方部分應該會有六都點火現象，目前像是高雄捷運、桃園捷運、社會住宅等，都是地方政府可能發行永續發展債券的標的。

談到公共建設證券化商品，高仙桂說，過去成功案例只有一例，但此次金管會成立的資本市場服務團很有行動力，正就壽險業有興趣項目評估中，包含高速公路、桃園國際機場相關設施、台糖土地、公有停車場都是評估對象，後續要看相關政府部門釋出的意願，輔導團隊會全力進行輔導，推動證券化工作。（編輯：林淑媛）1131212