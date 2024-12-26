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立院財劃法修法 李遠：影響文化平權及藝術家補助

2024/12/26 15:58
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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）立法院日前三讀修正通過財劃法，文化部長李遠今天表示，文化部受影響的預算將有新台幣73.3億元左右，影響文化平權等，「我們連立院刪一點點都會影響，更何況財劃法。」

立法院日前三讀修正通過財劃法，中央必須釋出3753億元給地方，李遠今天在13到15歲青年首次加入文化幣適用範圍啟動記者會後接受媒體聯訪表示，如果按照比例，文化部受影響約有73.3億元。

李遠表示，文化部跟其他所有部會相比，預算不到總預算百分之一，「因為文化這個行業，好像不生產，也非民生必需，但我想講，我們不能沒有自己的電影跟出版，一旦不要的話，這個國家就好像沒有靈魂。」

李遠說，拿文化幣來講，「為什麼要將年齡層下修到13到15歲，一是要讓文化行為往下扎根，青少年會對文化消費產生興趣；其次是這個預算會流向文化產業，文化部每推出1個活動，背後都有好幾個屬於政策目的。」

除此之外，李遠說，其實文化部有蠻多的經費都要撥給藝文工作者，包括電影、電視、漫畫、文學表演等等，「很多這些行業的人，沒辦法靠原來收入維生，他必須透過政府輔助才能專心創作，像1個漫畫家大概要一兩年才能畫一本，如果沒有補助的話，幾乎沒有辦法創作。」

李遠表示，他上任文化部長半年，光是用台灣作為主題國的活動就非常多，包括巴黎文化奧運，很多國家的書展，電影節都以台灣為主題；其次文化部也投資預算在不同的文化內容，希望以作品讓國際看見台灣。

李遠說，文化部還有1個重要角色是文化平權，「我們有很多的經費是往偏鄉去做文化體驗，支持對於傳統文化的保留等等，如果這個預算被削減，影響很大。」（編輯：李亨山）1131226

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