國光客運台北車站拆遷 114年元旦4路線改乘車處

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（中央社記者余曉涵台北25日電）國光客運台北車站將拆遷，國光客運宣布明年元旦凌晨3時起，包含1813台北-基隆等4條路線，改由台北轉運站或東三門搭乘，提醒旅客出門搭車前要留意相關資訊。

受影響路線包含1813台北-基隆、1813D台北-中山區-基隆、1815台北-金山（含支線）改到台北車站東三門上車；1819台北-桃園機場改由台北轉運站4樓409櫃檯搭車。

國道客運載運量2019年時達到8138萬4170人次，營收有新台幣100億5799萬元，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，載客率下跌，在公路局的報表中，即使疫情趨緩，載客率仍未回到過去，去年載客量僅5209萬8966客運人次，營收只剩58億350萬元。

為了降低成本，國光客運11月就宣布原本在台北轉運站2樓的站點共18條路線，調整到租金較便宜的4樓。

國光客運台北車站現址將配合「跨市民大道串聯線形公園立體連通空橋工程」拆遷，國光客運近期在官網公告，配合國光客運台北車站拆遷，所屬路線從114年1月1日起凌晨3時，調整至台北轉運站或東三門搭乘。

另外，國光客運表示，1778枋寮-大武公路客運臨時線路，因當地幸福巴士已開始運行，將於12月31日結束營運。（編輯：李亨山）1131225