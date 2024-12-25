國光客運台北車站元旦走入歷史 基隆3路線停靠調整

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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）國光客運的台北車站將在民國114年1月1日凌晨3時起結束營業，國光客運上下車位置將調整至「台北車站（東三門）」長廊式候車亭。往基隆方向1813、1813D及1815共3條路線受影響。

基隆市政府交通處長王圳宏今天表示，配合台北市政府進行「跨市民大道串聯線形公園立體連通空橋工程」，現況位於台鐵台北車站站體東北側、捷運M1與M2出口外的國道客運台北車站，將營運至跨年晚會疏運收班為止，基隆轉運站端凌晨1時10分發車，而台北車站端凌晨2時發車。

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王圳宏說，待末班車發出後，明年1月1日凌晨3時起，國道客運台北車站結束營業，立即調整台北車站端停靠位置，提醒基隆市民往返台北車站時多加留意站位變更資訊。

王圳宏表示，新的候車站點「台北車站（東三門）」長廊式候車亭，位於國光客運台北車站現址旁，距國光客運台北車站站體約200公尺、步行時間約2至3分鐘，屆時請依照現場人員、導引指標及排隊動線依序候車。（編輯：方沛清）1131225