連假搭國道客運6折114年春節起實施 免費轉乘市區公車幸福巴士
2024/6/13 09:50（6/13 10:02 更新）
（中央社記者汪淑芬台北13日電）交通部長李孟諺今天首次到立法院交通委員會報告業務，其中提升公共運輸使用率部分，規劃連假國道客運提供6折優惠，且在地轉乘免費，預計114年1月春節起實施。
李孟諺在口頭報告時，提到提升公共運輸使用率，將推出擴大國道客運全面優惠方案，規劃連續假期搭乘國道客運提供6折優惠，在地轉乘免費，含市區公車及幸福巴士。
針對李孟諺剛上任時就透露今年底前推出TPASS2.0非通勤短期或常客使用優惠方案，他今天再次說明，這項優惠適用市區公車、公路客運、幸福巴士、台鐵、捷運、公共自行車、渡輪等各種運具。
李孟諺也說，公共運輸運量自98年10.39億人次成長至108年12.47億人次；受疫情影響，109年整體公路公共運輸開始出現衰退，下降至10.79億人次，110年下降至7.92億人次。
李孟諺說，交通部自112年起配合疫後特別條例推動TPASS行政院通勤月票措施，112年底公路公共運輸運量已止跌反轉，逐漸復甦至9.6億人次。
李孟諺說，將全面復原與健全公共運輸發展，藉由健全公車票價結構與補貼機制，改善公車業者缺工困境，維持公路客運路線不減，並透過各項公共運輸措施，持續提升客運服務及公共運輸使用量，期望今年公共運輸市占率達16%、115年達18%、117年達20%。（編輯：謝雅竹）1130613
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