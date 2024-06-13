偽造車牌逐年增多 李孟諺：增防偽等級、加重罰則

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北13日電）民進黨立法委員李昆澤今天質詢指出，偽造車牌盛行，逐年增加，危害交通，主管機關應積極處理。交通部長李孟諺表示，將從增加防偽等級、加重罰則改善。

李孟諺今天首次獲邀到立法院交通委員會報告業務。

李昆澤質詢時說，偽造的車牌愈來愈多，根據高速公路局統計，疑似偽造車牌的件數，2022年是519件，2023年達924件，今年1到5月就有837件，全年可能超過2000件。

李昆澤說，現在監理單位對偽造車牌的處置太消極，除了罰鍰外，只請遭偽造車牌的車主更換車牌，他建議應增加偽造車牌的難度，監理單位應與政理單位建立聯防機制，並對偽造車牌的駕駛人註記。

李昆澤說，根據道路交通管理處罰條例第12條，變造車牌處罰鍰新台幣3600元至1萬800元，並禁止行駛；另刑法第212條偽造特種文書罪，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金，他建議應加重處罰。

李孟諺答詢表示，將由公路局研議增加車牌防偽等級，並對有偽造紀錄者加重罰則。公路局長陳文瑞說，預計1個月內提出檢討報告。（編輯：李淑華）1130613