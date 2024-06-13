外送平台運費費率合理性 交通部將檢視

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北13日電）立法院交通委員會今天通過民進黨立法委員何欣純等人臨時提案，建請交通部檢視外送平台業者的運費費率是否合法、合規、合理，並於2週內以書面資料回覆交通委員會。

立法院交通委員會今天安排交通部長李孟諺報告業務。

何欣純說，2大外送平台Uber Eats與foodpanda市占率合計超過7成，但包括運費等相關費率都不公開，影響消費者和外送員的權益。

何欣純說，外送平台業者的營業登記也有含括「汽車貨運業」，是由交通部監管；依據「公路法第42條第1項」規定，相關費率應請公路主管機關核定，非經核，不得調整，並訂有「汽車運輸業客貨運運價準則」可供規範；「公路法第43條」也規定，汽車連輸業的客、貨運運價及雜費，非經公告，不得實施。

何欣純及民進黨立委李昆澤、陳素月連署臨時提案並獲通過，建請交通部依相關法規檢視所督管的外送平台運費費率否合法、合規、合理，並於2週內以書面資料回覆交通委員會。

交通部公共運輸及監理司司長林福山說，現行外送業者運價適用公路法規定，相關運價應公開，交通部與勞動部正討論中。（編輯：陳政偉）1130613