基隆港西街客運儲車區引店家抱怨 調整至中山一路

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）基隆轉運站營運後，市府將原港西街國道客運排隊上車處轉型為客運儲車區，因店家反映生意受影響及停車怠速等問題，經檢討，明天起儲車區調整至中山一路，港西街規劃為下客區。

基隆轉運站7月啟用後，每日服務約2萬人次，但有店家反映，客運在港西街儲車區停車一整排，其他車輛時常難以臨時停車，生意難免受到影響。

店家也表示，司機時常停車怠速，客運排放廢氣非常難聞，擔心健康受影響，經反映後，雖已獲得大幅改善，但仍有少數司機以若不先發動引擎，擔心要出車時車輛無法發動為由，依舊停車怠速。

此外，基隆市政府交通處長王圳宏今天透過新聞稿表示，基隆轉運站啟用後，部分民眾建議能在鄰近基隆港側下客，減少步行前往廟口夜市距離，因此市府規劃將港西街客運儲車區轉型為國道客運站外下客區，停靠區長度將配合縮減，並僅供站外下客使用，現正向交通部公路局申請中，待核准後將提供更便捷的服務。

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王圳宏表示，市府規劃在中山一路往北方向（「碼頭公會」公車站至「民治平交道」原址間）新設客運儲車區，長度約為60公尺，可同時停放4輛至5輛大型車，作為國道客運及市區公車等候發車的空間，且不致影響現行公車行駛動線。

王圳宏說，民眾若要前往基隆市區，未來除可利用增設的國道客運站外下客區下車外，現況可於基隆轉運站下車後步行至市區公車站候車亭，轉乘公車處1字頭或2字頭市區公車路線，於基隆市政府站周邊公車站位下車。（編輯：李錫璋）1131213