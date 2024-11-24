花蓮客運12月熄燈剩2路線統聯接手 民眾盼服務改善

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（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）花蓮客運是花蓮民眾通勤交通工具，營運至今逾一甲子，將於12月退出營運；公路局台北區監理所表示，花客剩2條路線轉由統聯客運接手，班次、時間都與現行相同沒改變，民眾盼新經營者提供較佳服務。

花蓮客運成立於1958年，至今已66年歷史，全盛時期的營運路線範圍涵蓋花蓮全縣、台東及台中梨山；但各路線因營運虧損及成本因素而陸續停駛，僅剩花蓮（市）至瑞穗1122及玉里至光復1142的2條路線。

自2017年起，花蓮客運因多次評鑑不佳，且面臨司機缺員，加上虧損不斷，路線實施減班，甚至停駛。

花蓮黃姓民眾說，當年讀國、高中時常須搭花蓮客運通勤，回想起來只有不好回憶，因為班次從來沒準時過，而且車上擁擠、氣味難聞，如今要熄燈了，只能期待新經營者能提供更好服務。

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交通部公路局台北區監理所花蓮監理站長李明正接受電話訪問表示，花蓮客運的服務與準點率，跟大眾期待有落差，考績幾乎都乙等，去年在台11線還發生重大車禍；多年來面臨資金、人力不足窘況，採陸續減班、停駛因應，如今確定12月1日結束所有客運班車營運，目前還有2條路線皆轉由統聯客運接手，班次、時間都沒變。

李明正表示，花蓮客運未來是否以租賃車等其他方式營運，要看公司後續規畫；監理站將會輔導客運業者業務轉移，也會持續稽核接手的統聯客運車輛、服務是否符合規定，為花蓮民眾把關。（編輯：陳仁華）1131124