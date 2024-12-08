台中公車司機風趣導覽沿途景點 乘客掌聲回應

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中公車司機陳俊誠在載運乘客過程中，還會加碼為乘客導覽停靠站點的風景及美食，風趣的說明常獲得乘客掌聲回應。他說，乘客開心，他也開心，「有乘客，我才有工作」。

擔任台中客運307線駕駛的陳俊誠，對開公車經過的站點周邊風景、美食如數家珍，幽默介紹趣味性十足，發揮為台中拚經濟的「鈔能力」。

台中市交通局今天在新聞稿中表示，不只有乘客以掌聲熱烈回應陳俊誠，搭公車順遊台中城，觀光客稱讚駕駛還提供轉乘接駁資訊，對台中公車服務留下美好印象，讓搭車旅程不再只是移動，而成為充滿趣味的城市探索之旅。

交通局長葉昭甫表示，台中市有1300多名公車駕駛，每天發車8000多個班次，是維持路網的城市英雄，公車提供通學、通勤族便利搭乘，很多觀光客來台中旅遊也會搭公車，以輕旅行來認識景觀與美食，感謝很多像「陳俊誠」一樣堅守崗位的駕駛，熱心化身行銷台中的觀光大使，擴大交通運輸功能的附加價值。

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曾榮獲交通部金安獎及台中市金運獎優良駕駛員的陳俊誠說，因有觀光客詢問「台中哪裡最好玩？」他從新民高中到梧棲漁港沿線介紹，開到秋紅谷、新光三越，加碼介紹建築師伊東豊雄設計的台中國家歌劇院；行經開在百貨公司的「第六市場」買菜可以吹冷氣，還能開發票；到第二市場站享受傳統小吃，台中是宜居城市，除了人情味，還有很多好吃的美味。

正值台中購物節期間，「大家好，台中購物節花錢可以抽車子、房子，有錢盡量花，記得私房錢也要拿出來花喔！」陳俊誠搭上購物節話題，全車響起歡樂笑聲與掌聲，有乘客趣稱這輛是升級版的觀光公車。「乘客開心，我也開心」乘客謝謝他的導覽，他笑回「我才要謝謝乘客，乘客都是我的財神，有乘客，我才有工作」。（編輯：李淑華）1131208