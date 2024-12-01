台中YouBike「騎」蹟到來 估12月中破1億人次

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中市交通局統計，截至11月底，台中YouBike已達9940多萬騎乘人次，隨著站點增至1476站，平均每日騎乘逾5萬8000人次，12月中旬預計飆上1億人次，見證台中城市「騎」蹟。

台中市交通局今天發布新聞稿指出，台中市YouBike站目前1476站，11月底新增的8站分布在北屯、豐原、清水、沙鹿、大甲區，也將完成高山設點的挑戰，繼在谷關建置YouBike 2.0站，再騎進和平區松鶴部落。

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交通局長葉昭甫表示，「YouBike將邁向1億騎乘人次，以台中目前285萬人口數換算，平均每人騎了35次。」人人都可從生活中為低碳環保作出具體貢獻。以今年10月份為例，10月2日、3日、31日因山陀兒與康芮颱風來襲暫停營運，開放天數減少3天，10月份總騎乘人次約達164萬人次，每日平均5萬8000騎乘人次。

交通局表示，YouBike是市民通勤、通學的熱門交通選擇，今年平均周轉率為一日一車租借5次，省力好騎的YouBike 2.0E電輔車，今年平均周轉率約為一日一車周轉率8次，最高更達11次。台中每天約有5萬8000多人次騎乘YouBike，目前累計至9940多萬騎乘人次，以每日穩定成長量預估，可望在12月中旬有達標1億人次的機會。（編輯：李淑華）1131201