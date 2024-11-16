台中多元計程車破3700輛 線上叫車便利又環保

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中市政府民國108年10月推動多元化計程車，截至今年10月已突破3700輛，民眾以線上平台預約叫車，免排隊也不必路邊攔車，減少候客時排廢氣排放，具彈性費率與高便利性。

台中市交通局今天發布新聞稿，交通局長葉昭甫表示，計程車不受限班次、時間，方便接送。台中市目前有怡美車隊、大都會車隊、台灣大車隊、中華大車隊、飛狗車隊、友愛車隊、中天車隊、台中無線車隊、干城車隊、觔斗雲車隊、國通車隊、雙美車隊及yoxi車隊，總共13家多元化計程車業者，便利多元。

葉昭甫表示，「搭計程車也能環保愛地球」，多元化計程車隊採全預約載客，乘客透過預約平台叫車，媒合同時預告車資，因網路預約叫車可免於路邊等候，多元化計程車依規定不得路邊攬車，也不能在排班區排班候客，減少廢氣排放。

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葉昭甫提醒，台中市目前超過3700輛多元化計程車，民眾有搭車需求時，請選擇搭乘合法經營的計程車，台中市合法的營業計程車車牌皆為「白底紅字」，合法的計程車業者受政府監督，每輛車均依規投保乘客險，如有搭乘糾紛或發生事故時，政府即可適時協助，確保搭車權益。

交通局補充說明，坊間有自用車車主私下成立或加入非法叫車群組攬客，違規駕駛經查獲違法事證屬實，除依公路法吊扣駕照及車輛牌照4個月外，同時處以新台幣10萬元以上、2500萬元以下罰鍰。（編輯：郭諭儒）1131116