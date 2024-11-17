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助聽障生過馬路更安全 中市府客製化紅燈倒數計時器

2024/11/17 10:31（11/17 11:26 更新）
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為協助聽障生過馬路更安全，台中市交通局在市立啟聰學校周邊道路為聽障生客製化紅燈倒數計時器。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年11月17日
為協助聽障生過馬路更安全，台中市交通局在市立啟聰學校周邊道路為聽障生客製化紅燈倒數計時器。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年11月17日
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（中央社記者郝雪卿台中17日電）為協助聽障生過馬路更安全，中市府交通局今天表示，在市立啟聰學校周邊道路為聽障生客製化紅燈倒數計時器，提醒通過馬路還有多少時間，讓聽不到的學生也看得到。

對於聽障生來說，目視車水馬龍路況，卻無法聽清楚由遠而進的車聲，交通局因應道安需求，特別為啟聰學校聽障生客製化紅燈倒數計時器，並劃設通學區域標誌及視覺化減速標線，校方也加強以手語協助學生了解交通設施。

根據交通局今天發布的新聞稿，交通局長葉昭甫認為，「通行安全從學校做起！」市府以地毯式檢視包含大學、高中、國中小學等各級學校通學動線，完成153處校園交通改善；交通部所列台中63處易肇事路口，目前已改善近50處，預計年底前全部完工。

葉昭甫表示，在啟聰學校前建置紅燈倒數計時器後，較難感應環境音的學生，可從行人號誌讀秒評估是否通行，也提醒聽障生切勿為搶快強行通過，耐心等候下一個綠燈，讓聽不到的學生也能看得到。

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台中市立啟聰學校創校至今超過1甲子，校長蔡明郡說，目前全校有300多名學生，分為搭交通車、家長接送、住宿生，部分高年級學生引導到公車站搭公車，由於校門口位在西屯區安和路，是串聯台灣大道與台中工業區道路之一，很多車輛行駛速度快，沿路雖有測速器限速，學生進出仍有風險性。

蔡明郡說，感謝交通局劃新標線、設交通號誌，在學區邊界處起終點建置「通學區域標誌」，提示車輛駕駛人已進入或離開通學區，當心學生或行人，並依速限行駛，盼對汽機駕駛人能達到減速作用。（編輯：陳仁華）1131117

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