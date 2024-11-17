助聽障生過馬路更安全 中市府客製化紅燈倒數計時器

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（中央社記者郝雪卿台中17日電）為協助聽障生過馬路更安全，中市府交通局今天表示，在市立啟聰學校周邊道路為聽障生客製化紅燈倒數計時器，提醒通過馬路還有多少時間，讓聽不到的學生也看得到。

對於聽障生來說，目視車水馬龍路況，卻無法聽清楚由遠而進的車聲，交通局因應道安需求，特別為啟聰學校聽障生客製化紅燈倒數計時器，並劃設通學區域標誌及視覺化減速標線，校方也加強以手語協助學生了解交通設施。

根據交通局今天發布的新聞稿，交通局長葉昭甫認為，「通行安全從學校做起！」市府以地毯式檢視包含大學、高中、國中小學等各級學校通學動線，完成153處校園交通改善；交通部所列台中63處易肇事路口，目前已改善近50處，預計年底前全部完工。

葉昭甫表示，在啟聰學校前建置紅燈倒數計時器後，較難感應環境音的學生，可從行人號誌讀秒評估是否通行，也提醒聽障生切勿為搶快強行通過，耐心等候下一個綠燈，讓聽不到的學生也能看得到。

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台中市立啟聰學校創校至今超過1甲子，校長蔡明郡說，目前全校有300多名學生，分為搭交通車、家長接送、住宿生，部分高年級學生引導到公車站搭公車，由於校門口位在西屯區安和路，是串聯台灣大道與台中工業區道路之一，很多車輛行駛速度快，沿路雖有測速器限速，學生進出仍有風險性。

蔡明郡說，感謝交通局劃新標線、設交通號誌，在學區邊界處起終點建置「通學區域標誌」，提示車輛駕駛人已進入或離開通學區，當心學生或行人，並依速限行駛，盼對汽機駕駛人能達到減速作用。（編輯：陳仁華）1131117