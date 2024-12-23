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健保停復保今起走入歷史 旅外逾半年也要繳錢
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健保停復保走入歷史 旅外逾半年也要繳錢

2024/12/23 11:12（12/23 11:23 更新）
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圖為全民健保標誌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北23日電）健保停復保規定從今天起正式走入歷史，旅外民眾生病才回台灣用健保已行不通，未來符合納保資格均應加保，即使在海外待超過半年以上同樣要繼續繳費，預估至少影響21萬人。

根據健保原先規定，若預定出國6個月以上皆可辦理停保；曾辦理出國停保者應於返國復保後屆滿3個月，始得再次辦理停保。失蹤未滿6個月者，家屬也可辦理停保，若超過6個月未尋獲，應追溯自停保當月起終止保險，並辦理退保手續。

不過憲法法庭2022年12月23日判決，健保停復保制未以法律規定判決違憲，衛福部須在2年內完成修法，否則相關規定便失效。基於全民健康保險屬強制性社會保險的原則，衛生福利部決定在今年12月23日全民健康保險法施行細則修正生效，取消健保停復保相關規定。

健保署今天透過新聞稿提醒，即起不再受理停保申請案件，民眾只要設有戶籍，均應持續加保及繳納保險費。事實上，並不是人在國外就完全用不到健保，如在國外發生不可預期緊急傷病或緊急分娩，可於當地醫療院所就醫，再檢具書據向健保署各分區業務組申請核退自墊醫療費用。

另外，健保署進一步說明，基於信賴保護原則，凡是在今年12月22日（含）以前，已辦理停保民眾，當次出國達6個月以上者，這次停保持續有效至返國入境日辦理復保；若出國未達6個月，應註銷該次停保，且須補繳暫停繳費期間的健保費。

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據健保署資料統計，目前停保有效者共約有21萬人，多數是海外僑胞、另有一部分是出國念書的民眾；換算下來，若這些人沒有停保，健保保費每年收入約新台幣23億元。未來旅外者健保資格就會隨戶籍遷入遷出調整，自戶籍遷出國外、在台灣沒有戶籍當天開始，自健保「退保」。

健保署也建議，居住國外民眾可優先選擇「轉帳代繳」，申辦以存款帳戶或信用卡自動扣繳保險費，也可以申請電子繳款單，由健保署寄送繳款單至指定的電子信箱，民眾於收到電子繳款單後，選擇以信用卡、活期帳戶或行動支付等多元方式繳納保險費。（編輯：陳政偉）1131223

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