本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台南連續地震最大規模5.4 高鐵台中至左營部分列車延誤
首頁 / 生活

停復保將走入歷史 醫改會籲政府善盡告知責任

2024/11/22 20:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤、曾以寧台北22日電）衛福部今天預告，旅外健保12月23日起不可停保，出國逾6個月仍要繳費。醫改會晚間表示，肯定落實健保精神，但呼籲政府應善盡告知制度改變責任，以免造成龐大欠款。

根據健保現行規定，國人若預定出國6個月以上，皆可辦理停保；曾辦理出國停保者，應於返國復保後屆滿3個月，始得再次辦理停保。失蹤未滿6個月者，家屬也可辦理停保，若超過6個月未尋獲，應追溯自停保當月起終止保險，並辦理退保手續。

不過憲法法庭2022年12月23日判決，健保停復保制未以法律規定判決違憲，衛福部須在2年內完成修法，否則相關規定便失效。

在憲法法庭要求的2年大限到期前1個月，衛福部今天預告健保法施行細則部分條文修正草案，健保自12月23日起廢止停復保，擁有中華民國戶籍者即須持續繳保費；已停保者維持停保，但返國當日復保後不再可停保。

台灣醫療改革基金會晚間在臉書（Facebook）發文表示，肯定政府落實健保精神。停復保規定帶來許多便利，但因旅外國人停保後，就不須續交保費，直到回台時復保並補繳費用，就可以使用健保看病，引發各界質疑不公、違反「健保量能付費、危難共擔精神」。

醫改會強調，長期主張全民健保與商業保險不同，長期住在台灣的居民才是優先保護的對象，旅外國人可能沒有負擔對等義務，卻享有和台灣人相同的就醫權益，就可能引發有違公平保費繳納的質疑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對於目前尚在停保階段的旅外國人，醫改會呼籲，政府不但應維護其權益，也須告知制度改變，避免如過去發生一紙行政文書通知，但民眾沒有收到，進而造成龐大欠費的狀況。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，非常支持這個預告法條，既然是中華民國國民，就要繳費，雖然有的人會說自己少用，但全民健康保險法設立的精神，就是「有錢要幫沒錢的、少用健保的人要幫多用健保的人」的社會互助概念，因此停保條款落日後，就是回到最初健保設立精神，更可幫助社會保險更永續。（編輯：陳政偉）1131122

#中華民國
#台灣
#健保
#洪子仁
#衛福部
#醫改會
#台灣醫務管理學會
洪子仁
醫界人士憂碳費開徵物價跟著漲 盼保障健保點值中風出院納個管 114年上路、逾43萬人受惠
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：