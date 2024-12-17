113年健保點值撥補至少0.9元 公務預算挹注逾百億

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（中央社記者陳婕翎台北17日電）113年健保點值撥補至少0.9元，行政院政務委員陳時中說，不論點值是否低於0.9元，全數撥補確保公平性，預估挹注公務預算超過新台幣100億元，醫界樂見有助調整醫護人員薪資結構。

行政院長卓榮泰今天說明健保點值撥補3原則，優先來補助COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及類流感，相較108年同期所增加費用；其次是部分醫療分區整體點值不到0.9元，今年底一定補到0.9元；第3是健保點值0.9元以上分區，依照分區補足不到0.9元的部分，同樣比例加上去。

健保總額是事先匡住預算金額，醫療服務給付事後論點數計算，一旦服務爆量，點值就會稀釋。陳時中傍晚接受媒體聯訪時表示，若健保點值超過0.9元就不補，只補齊不足0.9元，有失公平性，彷彿在懲罰醫療量管理良好的分區，變相鼓勵醫院衝量，不利於未來健保總額管理精進。

陳時中舉例說明，比如某分區健保最低點值僅0.88元，需再撥補點值0.02元，才能達標1點0.9元；對於超過0.9元的醫療分區，同樣會補上0.02元，這次撥補點值的核心理念，就是好的管理不會吃虧，113年健保點值全年補齊預計會超過100億元。

陳時中表示，這次健保點值撥補預算來自於113年公務預算結餘，這筆錢會進入健保基金，「絕對不是只要有結餘就一定要補健保」，這次是健保點值撥補是考量今年仍有零星疫情，以前是醫界挺全民，現在是民挺醫界，研判明年可以正式脫離疫情影響醫療因素，撥補模式將改變。

立法院朝野今年7月通過主決議健保點值明年6月達1點0.95元，陳時中說，114年總額成長率可能採最高推估5.5%，再加上明年公務預算還會再挹注181億元，預計有8%空間，明年健保點值保衛戰重點是管理合理化，相信在醫療院所服務量有效率管理之下，明年可朝1點0.95元邁進。

台灣醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會等5大醫事團體今天聯合發布聲明，113年健保點值撥補至少0.9元，將有助於醫院調整醫護人員的薪資結構，進一步鼓勵提升醫護人員的待遇。

5大醫事團體呼籲，各醫院對於調薪達4%以上的機構應給予高度肯定，而尚未達到4%調幅的醫院，應將此次健保點值的撥補資源，確實用於調升醫療人員的薪資，讓醫療人員付出能夠獲得應有的回報，提升整體醫療人力穩定性。（編輯：李亨山）1131217