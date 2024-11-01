卓榮泰：兩院尊重憲法預算法 可找出禁伐補償財源

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（中央社記者范正祥台北1日電）114年度中央政府總預算案僵局如何化解備受關注，朝野同意先邀請行政院長卓榮泰到立法院報告編制經過。卓榮泰今天在答詢時表示，只要未來行政院、立法院在憲法和預算法的精神底下，互相尊重，會找出禁伐補償未編足的財源。

立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，報告114年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過，並備質詢。卓榮泰上午在報告中提及，114年度總預算案3項爭議議題，包括「原住民保留地禁伐補償方案」、「健保點值方案」、「公糧收購方案」。

卓榮泰今天上午在總預算報告時，對於原住民保留地禁伐補償方案表示，基於立法、行政平衡及相互尊重，期盼兩院共同恪守憲法第70條的憲政原理精神，以及預算法第91條等原則、規定及必要程序，依此作為預算審查共同且唯一的原則，共同研商妥適解方。

他指出，朝野政黨如獲共識，114年度禁伐補償經費，行政院可考慮以適當的方式予以支應。

國民黨立委林思銘下午質詢時表示，原住民保留地禁伐補償條例第6條條文今年6月4日三讀通過，6月24日總統賴清德公布施行，明定原住民保留地禁伐補償金額度自114年起，由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元。但行政院送到的114年度總預算書裡，只編列了4萬元，原因是什麼。

卓榮泰表示，他很清楚整個修法過程，在今天早上的報告裡，特別提到要恪遵憲法第70條和預算法第91條，尤其是預算法91條規定，增加稅出時要徵詢行政院，並指出弭平資金來源，在徵詢行政院跟資金來源這兩項，當初立法的時候是否有所忽略，大家可共同來檢討一下。

林思銘說，民進黨立委陳瑩、伍麗華告訴原民，跟行政院多次溝通，所以才把金額提高到6萬，結果法案通過了，行政院才告訴大家立法非常草率、不知道。

卓榮泰澄清，他沒有用草率兩個字，是說「我們來檢討」，過程是不是有所疏忽；他並表示，沒有責怪任何立委，只是溝通過程，行政院的意見沒有被充分尊重。

林思銘追問，為何行政院編列4萬補償金不叫違憲，編列6萬就叫違憲，邏輯在哪裡。卓榮泰答覆，預算法第91條規定，要徵詢行政院，當時行政院同意增加到4萬。

對於林思銘質詢，解方是什麼。卓榮泰重申，兩院之間要恪遵憲法跟預算法的規定，互相尊重；如果朝野可以獲得共識，互相尊重共識，明年度禁伐補償的經費，行政院可以尋找適當財源來支應這2萬元。

卓榮泰說，若大家對於用原住民族綜合發展基金有不同意見，第二預備金、追加預算可以討論，有共識的話，絕對沒問題。

此外，答詢過程中，卓榮泰請教林思銘，朝野之間對於遵守憲法第70條的憲政原理和預算法第91條的規定是否有高度共識，未來能照這種方式來進行。

林思銘說，本來就是要遵守憲法的規定。卓榮泰聞言後說，「因為委員在黨團裡面也是重要幹部，您的一席話應該代表國民黨團的意見」。（編輯：林克倫）1131101