本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
防疫有成 台灣正式列為非洲豬瘟非疫國
首頁 / 政治
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰8/300
首頁 / 政治

原民禁伐補償 卓榮泰：盼兩院共同研商妥適解方

2024/11/1 09:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北1日電）行政院長卓榮泰今天赴立法院提出「114年度中央政府總預算案」報告，在書面報告中提及原住民保留地禁伐補償方案。卓榮泰表示，基於立法、行政平衡及相互尊重，期盼兩院共同恪守憲法第70條的憲政原理精神，以及預算法第91條等原則、規定及必要程序，依此作為預算審查共同且唯一的原則，共同研商妥適解方。

卓榮泰指出，朝野政黨如獲共識，114年度禁伐補償經費，行政院可考慮以適當的方式予以支應。

書面報告中，卓榮泰指出，原住民族委員會114年度預算編列新台幣124億元，較上年度預算增加13億元或12%，高於中央政府總預算案歲出成長幅度10%，其中經該會勉力檢討編列禁伐補償28億元，較113年度預算21億元，增加7億元或34%。

立法院今天邀請行政院長及相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢。行政院一早送達立法院的卓榮泰書面報告中，提及「114年度總預算案3項爭議題」，包括「原住民保留地禁伐補償方案」、「健保點值方案」、「公糧收購方案」。

關於健保點值方案，卓榮泰表示，健保點值涉及實際醫療服務量等不可控制因素，政府將朝更高點值來努力，不過未來仍須透過落實分級醫療及覈實審查健保支出等配套機制，以逐步達到穩定醫療服務點值的目標。

至於公糧收購方案，卓榮泰指出，經農業部審慎評估及與產業溝通後，提出「1集、2轉、3加3」策略，預估推行3年後，產地乾穀市場價格預計每公斤可提升3元以上，所需經費16.5億元，已納編預算案，其相較提高公糧收購價格5元，方能達到真正提升整體稻農收益，調整稻米產業結構，農業永續發展，確保糧食安全自主的目標。（編輯：張良知）1131101

#中央政府
#行政院長
#立法院
#卓榮泰
#原住民族委員會
#農業部
#總預算
卓榮泰
美軍揭國軍接裝武器照片 顧立雄：會向美方反應卓榮泰：現行財劃法執行最有把握 補助地方增逾2000億
卓榮泰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
卓榮泰：國家發展人民優先 盼早日通過總預算案
172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：