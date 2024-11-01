原民禁伐補償 卓榮泰：盼兩院共同研商妥適解方

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北1日電）行政院長卓榮泰今天赴立法院提出「114年度中央政府總預算案」報告，在書面報告中提及原住民保留地禁伐補償方案。卓榮泰表示，基於立法、行政平衡及相互尊重，期盼兩院共同恪守憲法第70條的憲政原理精神，以及預算法第91條等原則、規定及必要程序，依此作為預算審查共同且唯一的原則，共同研商妥適解方。

卓榮泰指出，朝野政黨如獲共識，114年度禁伐補償經費，行政院可考慮以適當的方式予以支應。

書面報告中，卓榮泰指出，原住民族委員會114年度預算編列新台幣124億元，較上年度預算增加13億元或12%，高於中央政府總預算案歲出成長幅度10%，其中經該會勉力檢討編列禁伐補償28億元，較113年度預算21億元，增加7億元或34%。

立法院今天邀請行政院長及相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢。行政院一早送達立法院的卓榮泰書面報告中，提及「114年度總預算案3項爭議題」，包括「原住民保留地禁伐補償方案」、「健保點值方案」、「公糧收購方案」。

關於健保點值方案，卓榮泰表示，健保點值涉及實際醫療服務量等不可控制因素，政府將朝更高點值來努力，不過未來仍須透過落實分級醫療及覈實審查健保支出等配套機制，以逐步達到穩定醫療服務點值的目標。

至於公糧收購方案，卓榮泰指出，經農業部審慎評估及與產業溝通後，提出「1集、2轉、3加3」策略，預估推行3年後，產地乾穀市場價格預計每公斤可提升3元以上，所需經費16.5億元，已納編預算案，其相較提高公糧收購價格5元，方能達到真正提升整體稻農收益，調整稻米產業結構，農業永續發展，確保糧食安全自主的目標。（編輯：張良知）1131101