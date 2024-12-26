政院：6縣市未交國土功能分區圖 無法全面討論

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（中央社記者賴于榛台北26日電）國土計畫法依法預定明年4月30日上路，不過朝野立委皆提案修法要求展延。行政院則強調，國土計畫須經全國性通盤考量，目前仍有6縣市未交國土功能分區圖，無法全面檢討，須待所有縣市繳交完畢後，才能進入下階段討論。

國土計畫法是否依法上路引發關注，立法院內政委員會在11月初審通過國土計畫法部分條文修正草案，對於展延期限未達共識、保留送朝野協商，內政委員會召委、國民黨立委徐欣瑩今天將召集朝野協商，討論相關修正條文。

對於國土計畫法上路時間是否展延，行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時表示，根據內政部統計，全國共16個縣市提交國土功能分區圖送內政部審議，尚有新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣等6個縣市未繳交，但國土計畫須經全國性通盤考量，目前無法全面檢討，進入下階段討論。

李慧芝說，不同黨派、地方政府對國土計畫法的意見分歧，需要進一步釐清，且為尊重地方政府的土地利用、規劃及計畫，相關討論還是要等到全國地方政府都送交國土功能分區圖後，才能進入下個階段。

李慧芝表示，在此通盤討論過程中，政府會持續支持農民，照顧農民的態度不會改變。（編輯：蘇志宗）1131226