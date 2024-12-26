完成國土功能分區劃設 高市：保障既有土地使用權益

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）「國土計畫法」新制即將正式上路，高市府都發局今天表示，高雄市政府已完成國土功能分區劃設，並強調既有合法土地使用權益將受保障，不會受國土功能分區劃設影響。

高市府今天發布新聞稿表示，今年8月7日已將國土功能分區圖草案提交內政部，並經11月26日內政部國土計畫審議會專案小組會議討論達成共識，內政部初步同意高雄所提方案，後續將提國審會大會審議。

都發局表示，高雄市土地未來將分為國土保育地區、海洋資源地區、農業發展地區及城鄉發展地區，因計畫範圍包含東沙環礁國家公園，約60%範圍為國土保育地區、30%範圍為海洋資源地區，農業發展地區與城鄉發展地區僅約10%左右。

目前都市計畫土地，在國土計畫實施後，仍依都市計畫法規定管制，原則上不會受到影響；有差別的是在非都市土地，未來國土計畫功能分區發布後，將無法透過個別開發計畫申請變更國土功能分區，必須透過計畫檢討才可變更分區。

都發局長吳文彥說，國土計畫對於地方資源分配、劃設為農業發展地區的土地利用限制、民眾的土地利用需求，仍須持續與中央共同研議配套措施，市府也會持續辦理說明會議，向民眾科普國土計畫內容。

至於土地使用權益問題，都發局表示，主要涉及農地的土地使用價值及預期變更價值，前者不受影響國土計畫影響，後者不是國土計畫主要規劃考量。

都發局指出，既有合法使用權益未來還是會繼續保障，農牧用地可繼續做農業生產使用，建築用地未來也可繼續做住宅使用，而符合「農業發展條例」及「農業用地興建農舍辦法」規定的土地，仍可依規定申請興建農舍使用。

都發局強調，國土計畫實施後，須留意的是，目前非都市土地可透過土地謄本知道使用分區及使用地，未來謄本將不再顯示這些資訊。

民眾要知道土地的國土功能分區，除可透過網際網路查詢，或洽詢土地所在縣市政府，未來民眾也可向縣市政府、地政事務所或地政便民工作站申請紙本通知書，或可選擇線上方式申請下載通知書電子檔。（編輯：陳仁華）1131226