加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
東部海域地震規模5.2 最大震度花蓮4級
首頁 / 地方

完成國土功能分區劃設 高市：保障既有土地使用權益

2024/12/26 15:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）「國土計畫法」新制即將正式上路，高市府都發局今天表示，高雄市政府已完成國土功能分區劃設，並強調既有合法土地使用權益將受保障，不會受國土功能分區劃設影響。

高市府今天發布新聞稿表示，今年8月7日已將國土功能分區圖草案提交內政部，並經11月26日內政部國土計畫審議會專案小組會議討論達成共識，內政部初步同意高雄所提方案，後續將提國審會大會審議。

都發局表示，高雄市土地未來將分為國土保育地區、海洋資源地區、農業發展地區及城鄉發展地區，因計畫範圍包含東沙環礁國家公園，約60%範圍為國土保育地區、30%範圍為海洋資源地區，農業發展地區與城鄉發展地區僅約10%左右。

目前都市計畫土地，在國土計畫實施後，仍依都市計畫法規定管制，原則上不會受到影響；有差別的是在非都市土地，未來國土計畫功能分區發布後，將無法透過個別開發計畫申請變更國土功能分區，必須透過計畫檢討才可變更分區。

都發局長吳文彥說，國土計畫對於地方資源分配、劃設為農業發展地區的土地利用限制、民眾的土地利用需求，仍須持續與中央共同研議配套措施，市府也會持續辦理說明會議，向民眾科普國土計畫內容。

至於土地使用權益問題，都發局表示，主要涉及農地的土地使用價值及預期變更價值，前者不受影響國土計畫影響，後者不是國土計畫主要規劃考量。

都發局指出，既有合法使用權益未來還是會繼續保障，農牧用地可繼續做農業生產使用，建築用地未來也可繼續做住宅使用，而符合「農業發展條例」及「農業用地興建農舍辦法」規定的土地，仍可依規定申請興建農舍使用。

都發局強調，國土計畫實施後，須留意的是，目前非都市土地可透過土地謄本知道使用分區及使用地，未來謄本將不再顯示這些資訊。

民眾要知道土地的國土功能分區，除可透過網際網路查詢，或洽詢土地所在縣市政府，未來民眾也可向縣市政府、地政事務所或地政便民工作站申請紙本通知書，或可選擇線上方式申請下載通知書電子檔。（編輯：陳仁華）1131226

#內政部
#吳文彥
#高市府都發局
#高雄市都發局
#國土計畫法
#都發局長
#高雄市
#高雄市政府
吳文彥
高市修正都審原則 要求建案綠覆率達75%以上高雄「城市紙雕立體書」贈外賓 展現亞灣風光
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：