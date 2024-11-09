高雄「城市紙雕立體書」贈外賓 展現亞灣風光

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（中央社記者林巧璉高雄9日電）高雄亞洲新灣區近年蓬勃發展，市府推出「城市紙雕立體書」，目前當成送給國內外賓客的城市伴手禮，都發局表示，互動設計讓人充分感受到亞灣發展願景，廣受好評。

高雄市都發局今天發布新聞稿表示，為讓亞灣水岸城市之美能夠被收藏，推出手作城市紙雕及立體書，目前提供國內外貴賓到訪高雄的城市伴手禮，透過創意文宣品以立體、翻閱、互動的設計手法，讓曾到訪亞灣區的貴賓能將參訪旅途的記憶化為收藏品。

都發局長吳文彥說，縱覽國際許多港灣城市，都有代表當地城市魅力的文創作品，用以深化城市品牌形象。高雄過往曾以微型積木展現許多高雄知名地標建築，如高雄市總圖、高雄展覽館、高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心等。

吳文彥說，此次靈感來自近年公務參訪，港灣城市雪梨及新加坡時常見許多各式景點紀念品。都發局與設計團隊共同發想，發表結合實景拍攝與元宇宙風格的「亞灣2.0高雄新核心」短片，更推出亞灣城市紙雕與立體書。

手作紙雕及立體書透過簡易DIY組合為立體成品，翻閱立體書挪移輕軌成圓、推進遊艇轉動船舶方向盤，以趣味互動連結城市建設，創造有感且可上手的市政文宣。

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都發局表示，設想以城市剪影為主軸，結合高雄海港城市特色，搭配水岸前中後線地標建築等，立體化呈現都市天際線及遠方山景。以POP-UP躍昇為概念，傳達高雄蛻變為國際商港的歷程，展現亞灣2.0及5G AIoT智慧科技新聚落、亞灣社宅以及棧庫群轉型活化等未來發展藍圖。

都發局說，城市紙雕立體書在高市府與熊本議會交流團、菲律賓大學教授訪團、韓國京畿道鐵道局考察團及2024全國城鄉局處首長論壇等，都曾作為訪賓的城市伴手禮，獲得讚賞好評。（編輯：郭諭儒）1131109