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國土計畫法 國民黨團主張延緩4到6年實施

2024/12/27 11:34
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（中央社記者范正祥台北27日電）國土計畫法依法預定明年4月30日上路，不過朝野立委皆提案修法要求展延。國民黨立法院黨團今天表示，國土計畫法立意良善，但配套子法不足，與農民溝通也還沒有完全到位，建議延緩4到6年實施。

國民黨團書記長林思銘、副書記長張嘉郡，以及立委柯志恩、許宇甄、丁學忠、楊瓊瓔、馬文君、王育敏、游顥等人，今天共同召開「捍衛農業權！國土計畫法沒共識莫上路！」記者會。

林思銘表示，國土計畫法需要更多時間，讓各個部門從國家整體角度視野提出更完整配套措施，整合地方基層各種聲音，真正達成公平正義與共榮發展的目標。國民黨團建議在配套還沒有完成以前，國土計畫法莫上路，延緩4到6年實施。

柯志恩指出，國土計畫法立意良善，但如果執行、配套、子法都完全沒有妥善，將會造成非常大的影響；很多農民觀望，不是不配合，而是沒有好好溝通。

許宇甄說，國土計畫法的施行仍未獲得共識，與農民溝通也還沒有完全到位，農民不清楚，絕大多數農民反對國土計畫法明年上路；配套、子法、補償措施還沒有完成之前，國土計畫法不應倉促上路，一定要和農民充分溝通。

楊瓊瓔表示，不論是國民黨立委或民進黨立委都收到很多陳情，國土計畫法在配套子法不足之下，國土計畫法上路展延再評估是必要的。（編輯：蘇志宗）1131227

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