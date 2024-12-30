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內政部：19縣市已提國土分區圖 桃園南投雲林未提報

2024/12/30 18:58（12/30 19:56 更新）
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（中央社記者高華謙台北30日電）內政部今天說，已收到新北市、台中市及彰化縣提報國土功能分區圖，全國已有19縣市提交，其中8縣市完成審議，桃園市、南投縣及雲林縣尚未提報。

國土計畫法依法預定明年4月30日上路。內政部今天透過新聞稿表示，中央會持續與地方政府溝通，並積極辦理其餘縣市審議作業，地方關心的議題或疑義都能透過審議機制逐一釐清。

內政部國土管理署說，內政部已發布16項子法，其餘7項已審查完畢，正依發布程序辦理中。

國土署表示，地方政府提交國土功能分區圖後，會先經專案小組釐清問題並提改善意見，若縣市政府同意且修改完成，會提國土計畫審議會審議，經審議通過後，內政部會請縣市政府依國審會結論修正，再送內政部核定，流程才算走完。目前已獲內政部核定的有金門縣與連江縣。

國土署重申，推動國土計畫是要讓國土資源能夠建立合理使用新秩序，以避免現行土地資源因蛙躍發展導致持續破碎，且在國土計畫核心精神及框架下，會保障各項合法使用權利，讓國家發展及環境永續並行。（編輯：林克倫）1131230

#內政部國土管理署
#國土署
國土計畫法
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