本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
瓊瑤生前留遺筆 叮囑年輕人千萬別輕易放棄生命
首頁 / 政治

國土法釀種房潮？內政部：丁種建地不會一夕變住宅

2024/12/4 15:47（12/4 16:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
媒體報導國土法恐釀「種房潮」，丁種建地恐蓋滿住宅。圖為農地示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
媒體報導國土法恐釀「種房潮」，丁種建地恐蓋滿住宅。圖為農地示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北4日電）媒體報導國土法恐釀「種房潮」，丁種建地恐蓋滿住宅。內政部澄清，國土計畫法不會使產業工廠使用的丁種建地一夕變住宅，丁種建地可維持原合法使用，也可申請轉作低污染用途。

媒體報導，有不動產估價師說，國土法開放農地蓋農舍，農地恐將蓋滿透天厝，且原被限定只能做工廠使用的「區域計畫法」丁種建築用地，只要調降一定容積率，就能做「住宅使用」，未來工廠恐大規模轉作住宅用途，讓全台產生新一波的「種房潮」。

內政部今天透過新聞稿表示，此報導對國土計畫法令解讀有誤，國土計畫促進國土資源合宜利用與永續發展，對於現況零星分布在各工業區外的丁種建地，除可維持原合法使用，也可透過申請程序轉作為低污染且低強度的用途使用。

內政部指出，報導指民眾未來喪失主動權及預期發展權被剝奪，事實上國土計畫法施行才能確保民眾合法權益，例如農業發展地區可興建農舍及從事農業產、製、儲、銷、休閒農業；原住民族既有居住權將獲得保障，分階段解決土地使用課題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

內政部說，至於其他土地相關法令及審查機制仍在，原本應遵守的法令不會消失，並非受到國土計畫施行影響，不該把所有土地限制問題都推給國土計畫上路。

內政部強調，國土計畫賦予地方政府規劃權及主導權，未來直轄市、縣市政府可依當地產業需求及結構變遷，透過定期通盤檢討，以及辦理鄉村地區整體規劃等機制，讓國內土地資源能有效利用且合理發展，中央也會積極輔導。（編輯：林淑媛）1131204

#內政部
#國土法
延伸閱讀
國土計畫法防不當開發為何暫緩聲浪大 農地劃設爭議一次看懂劉世芳盼國土計畫如期上路達成多贏 8子法年底完成內政部：國土計畫法杜絕農地炒作 非綁手綁腳政策促國土計畫法明年4月上路 國土署：加強溝通凝聚共識
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.81
更多編輯台推薦新聞：