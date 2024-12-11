桃園土地變更案塞車 內政部：國土法子法有轉銜配套

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（中央社記者高華謙台北11日電）國土計畫法明年上路，媒體報導，桃園市非都市計畫土地申請變更編定案件大塞車。內政部國土署表示，國土計畫子法會訂轉軌銜接配套機制，保障民眾申請權益，不需要在此刻搶送件。

媒體報導，民眾擔心國土計畫法上路後影響權益，桃園市非都市計畫土地申請變更編定案件大塞車；桃園市長張善政受訪時表示，國土計畫法對原住民的限制很大。

內政部國土署今天透過新聞稿表示，現行既有土地相關法令及審查機制仍在，因此目前送件的申請案，地方政府仍應依法審查。至於未依區域計畫法規定取得變更編定核准的案件，國土計畫子法內會訂定相關轉軌銜接配套機制，保障民眾申請權益。

國土署國土計畫組組長蘇崇哲告訴中央社記者，國土計畫法明年4月30日上路，現在民眾送件後，地方政府仍需時間查證、審查，因應各地審查作業量能與時程不同，若相關案件在4月30日前沒有審完，後續仍須以國土計畫法為準。但民眾不需擔心，因為國土計畫子法都會有配套機制規範，不需在此刻搶送件。

另外，國土署說，針對桃園在地倉儲物流等發展需求，在國土計畫正式實施後，地方政府仍可在轄內劃設適當產業發展用地，提供民眾申請使用，且無須辦理土地變更，整體申請程序將比現行變更編定更便捷。

針對原住民方面，國土署說，國土政策推動時，只要涉及原住民族土地利用議題時，都以「保障原住民族既有居住權」為優先，並與原住民族委員會研訂「原住民族土地使用管制規則」，持續推動原鄉辦理鄉村地區整體規劃。

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國土署說，會透過部落討論凝聚共識，就部落居住、經濟生產、公共設施等未來長期用地需求，核實評估需求後進行實質規劃，指認適宜發展的空間區位，務實回應部落發展需要及符合原住民族傳統使用需求，並落實國土計畫保存原住民傳統文化、領域及智慧空間精神。

內政部強調，推動國土計畫是為建立國土空間的使用秩序，促使土地資源能有妥善規劃及運用，相關子法也會在今年底審議完成，過程中也持續與地方政府溝通。（編輯：林淑媛）1131211