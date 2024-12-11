彰化國土計畫將送中央 王惠美籲先保障既有權益

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（中央社記者鄭維真彰化縣11日電）彰化縣政府今天召開國土計畫審議會，審議通過彰化縣國土計畫，將送行政院審議；縣長王惠美建議，中央應先保障民眾既有權益，給予農民適當補償，並尊重地方因地制宜規畫。

國土計畫法預計明年4月30日上路，目前全台已有7縣市完成國土功能分區圖草案審議，彰化縣等多縣市則尚未繳交分區圖。

王惠美下午在臉書（Facebook）發文表示，彰化縣為六都以外最大縣，也是人口百萬以上的農工大縣，許多民眾憂心國土計畫實施後會影響土地使用權益，因此縣府須詳實審查，兼顧未來產業與農業發展均衡性，導致彰化縣無法如期將國土計畫送至中央，希望中央能體會難處。

彰化縣府今天召開國土計畫審議會，審議通過彰化縣國土計畫，將送行政院審議，王惠美呼籲總統賴清德及行政院，未來中央要先保障民眾既有權益，如因實施國土計畫導致農地無法合理使用，應給予農民適當補償。

另外，王惠美也建議中央要尊重地方政府因地制宜的規畫，以在地立場思考在地需求，保留地方未來發展所需。

王惠美表示，立法院朝野立委提出多個國土計畫法修法版本，希望延後2到4年後再實施國土計畫，期盼中央能充分考量民意，持續溝通，解決目前爭議。（編輯：郭諭儒）1131211