2025彰化賽車節 1/4、1/5高鐵彰化站周邊登場

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（中央社記者鄭維真彰化26日電）2025彰化賽車節將於明年1月4日至5日在高鐵彰化站周邊舉行，此次活動融合電動、油電及油車3大主題，城市道路封閉賽吸引超過240輛特色車輛報名。

主辦單位台灣極限賽車運動發展協會與指導單位彰化縣政府今天開記者會，宣布邁入第4屆的彰化賽車節即將登場，賽事特色走在科技潮流尖端，現場並展示多輛高性能電動車。

彰化縣長王惠美致詞時表示，這次開放選手報名一下就額滿，甚至還有很多國內外選手在詢問名額，可見賽車很受歡迎，活動將邀請哈娜伯頓（Hana Burton）與蔡雨軒等頂尖車手。

台灣極限賽車運動發展協會榮譽理事長戴曉祥表示，彰化賽車節是全台最大範圍的道路封閉賽，從第1年125名賽車手報名，到今年已達252人；田中高鐵站周邊場域將封閉300公頃土地，感謝縣長、議長與各界大力協助，期望能以彰化為起點，讓全台灣的人更加理解賽車運動。

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此次城市道路封閉賽吸引超過240輛特色車輛報名參加，共分成30組比賽；特色關卡部分，導入國外流行「U型反覆式賽段」，讓車手發揮，其餘賽段中也新增許多障礙關卡，讓參賽跑得安全又有挑戰性。

縣府指出，活動現場安排多家汽機車與改裝配件廠商設攤，並有農業紡織展銷會，打造為美食、農業、汽車、旅遊的主題活動，希望藉由推動賽事，整合各界資源、吸引國際車手與相關產業鏈發展，促進農業、紡織業、汽車工業3方交流。（編輯：陳政偉）1131226