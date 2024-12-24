加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

與縣府不同調 彰化市長林世賢：巨蛋應建台化現址

2024/12/24 17:22（12/24 18:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
彰化市長林世賢24日舉辦就職滿6週年記者會，他表示，縣府不應在彰化交流道附近蓋大巨蛋，應蓋在未來有捷運經過的台化現址，比較理想。（彰化市公所提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年12月24日
彰化市長林世賢24日舉辦就職滿6週年記者會，他表示，縣府不應在彰化交流道附近蓋大巨蛋，應蓋在未來有捷運經過的台化現址，比較理想。（彰化市公所提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年12月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化24日電）彰化市長林世賢今天辦就職滿6週年記者會，林世賢除報告成功招商百貨公司等政績外，也認為縣府不應在彰化交流道附近蓋大巨蛋，應蓋在未來有捷運經過的台化現址，比較理想。

彰化市公所今天在彰化生活藝文館，舉行就職滿6週年記者會，林世賢向市民報告6年下來的成績，他說，市公所成功推動全台首個由鄉鎮市公所執行的BOT百貨公司案，同時也獲得法務部廉政署的廉能透明晶質獎，扇形車庫立體停車場也獲得國家卓越建設金質獎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

針對彰化縣長王惠美提出，在彰化交流道附近的彰交特定區蓋大巨蛋；林世賢說，公共政策能公開討論是好事，不過他對縣長計畫將巨蛋蓋在彰交特定區不以為然，他認為適合蓋大巨蛋的地點應在未來有捷運經過、且面積有70公頃的東區台化現址比較理想，也避免被鄉民揶揄在炒地皮。

林世賢指出，彰化從未獲國家重大投資建設青睞，連攸關彰化發展命脈的「彰化鐵路高架化」與「台中捷運綠線延伸到彰化」等交通建設，也遲遲無法實現，林世賢認為，彰化要發展最具經濟競爭力的產業，應該善於運用全台綠能最豐富的資源，推動綠能產業。（編輯：郭諭儒）1131224

#王惠美
#台化
#林世賢
#法務部廉政署
#捷運
#彰化市公所
#彰化縣
#彰化交流道
林世賢
歌劇導演曾道雄11/30返鄉音樂會 獻演「彰化頌歌」彰化火化場擬選址芳苑 彰化市推動火化場不中斷
王惠美
就職縣長6週年 王惠美：要打造彰化信義計畫區彰化伸港福安宮正殿整修完工 王惠美贈匾祝賀
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：