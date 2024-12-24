與縣府不同調 彰化市長林世賢：巨蛋應建台化現址

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（中央社記者吳哲豪彰化24日電）彰化市長林世賢今天辦就職滿6週年記者會，林世賢除報告成功招商百貨公司等政績外，也認為縣府不應在彰化交流道附近蓋大巨蛋，應蓋在未來有捷運經過的台化現址，比較理想。

彰化市公所今天在彰化生活藝文館，舉行就職滿6週年記者會，林世賢向市民報告6年下來的成績，他說，市公所成功推動全台首個由鄉鎮市公所執行的BOT百貨公司案，同時也獲得法務部廉政署的廉能透明晶質獎，扇形車庫立體停車場也獲得國家卓越建設金質獎。

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針對彰化縣長王惠美提出，在彰化交流道附近的彰交特定區蓋大巨蛋；林世賢說，公共政策能公開討論是好事，不過他對縣長計畫將巨蛋蓋在彰交特定區不以為然，他認為適合蓋大巨蛋的地點應在未來有捷運經過、且面積有70公頃的東區台化現址比較理想，也避免被鄉民揶揄在炒地皮。

林世賢指出，彰化從未獲國家重大投資建設青睞，連攸關彰化發展命脈的「彰化鐵路高架化」與「台中捷運綠線延伸到彰化」等交通建設，也遲遲無法實現，林世賢認為，彰化要發展最具經濟競爭力的產業，應該善於運用全台綠能最豐富的資源，推動綠能產業。（編輯：郭諭儒）1131224