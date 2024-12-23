就職縣長6週年 王惠美：要打造彰化信義計畫區

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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）彰縣府今天舉辦縣長就職6週年記者會；縣長王惠美說，未來將以捷運路網、產業發展和都市計畫三合一開發模式，結合新縣政中心及大巨蛋，將彰交特定區打造成為彰化的信義計畫區。

彰化縣政府上午舉辦「改造彰化， Continue」縣長就職6週年記者會，除了王惠美外，縣府一級局處首長也都出席，說明王惠美執政以來的成果。

王惠美說，她提出以捷運路網、產業發展和都市計畫三合一的開發模式，以開發彰交特定區為起點，結合新縣政中心、大巨蛋、總圖書館和產業園區，打造彰化的信義計畫區。

王惠美指出，縣府將以「一軸一環雙紐四引擎」方式，規劃彰化未來發展藍圖，以城市再造，帶動人口紅利，打造彰化成為宜居城市，因為「只有彰化贏才是真的贏」。

王惠美說，縣府規劃的捷運環線可連結溪湖、員林交流道和二林，中科二林園區、縣府規劃設立的二林精密產業園區和經濟部二林農場產業園區，3個園區相輔相成，將使二林地區成為台灣最大的精密產業聚落。

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王惠美指出，她要重啟彰南AI產業園區開發，同時向行政院申請接管明道大學，打造AI軟體園區和綠電基地奧援，讓AI產業在地生根，創造彰南民眾就業機會。

王惠美強調，改造彰化不宜遲，她要結合捷運、產業開發，以都市計畫創造無限的可能。而每次大選，許多政治人物都說「贏彰化者贏台灣」，但在她心中，彰化是彰化人的彰化，只有彰化贏才是真的贏，她為新彰化規劃一張藍圖，相信自己，堅定信念，「做對的事，做應該做的事，做對彰化有利的事」。（編輯：謝雅竹）1131223