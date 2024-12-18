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學子週週加3顆蛋 彰縣府：每週36萬顆雞蛋保營養

2024/12/18 17:37（12/18 19:16 更新）
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為提升雞蛋消費量，彰化縣政府每週在國中小學營養午餐中提供3顆雞蛋的多元膳食，縣長王惠美（右）18日並前往彰化市平和國小，與學童們一起製作雞蛋布丁，同時了解營養午餐中提供雞蛋多元膳食情形。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年12月18日
為提升雞蛋消費量，彰化縣政府每週在國中小學營養午餐中提供3顆雞蛋的多元膳食，縣長王惠美（右）18日並前往彰化市平和國小，與學童們一起製作雞蛋布丁，同時了解營養午餐中提供雞蛋多元膳食情形。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年12月18日
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（中央社記者吳哲豪彰化18日電）彰縣府在學校營養午餐，推廣每週提供3顆雞蛋多元膳食，每週也額外加碼補助學童1顆茶葉蛋或水煮蛋作課後點心，每週使用約36萬顆雞蛋，確保學童營養均衡，支持在地蛋農。

為提升雞蛋消費量，彰化縣政府每週在國中小學營養午餐中，提供3顆雞蛋的多元膳食，縣長王惠美今天前往彰化市平和國小，與學童們一起製作雞蛋布丁，同時了解營養午餐中提供雞蛋多元膳食情形。

王惠美接受媒體聯訪時說，彰化是雞蛋大縣，平均每2顆雞蛋就有1顆來自彰化，縣府團隊持續推廣食農教育，希望從產地到餐桌，讓大家知道粒粒皆辛苦，吃要吃得健康。

王惠美指出，縣府希望鼓勵大家多吃蛋，也針對營養午餐做菜單調整，以前是每週1顆蛋，現在是每週就有3顆蛋，最近又再增加1顆茶葉蛋或水煮蛋，讓大家去補習、課輔，能補充營養。

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彰縣府教育處說明，縣府推動「好蛋的進擊，健康聰明再升級！」校園午餐營養計畫已正式啟動，為全縣約9萬名學童每週提供3顆雞蛋多元膳食，縣府每週另額外加碼補助學校學童1顆茶葉蛋或水煮蛋作為課後點心，滿足學童在體育、藝文等活動後營養需求。

教育處表示，這項計畫每週使用約36萬顆雞蛋，不僅確保學童營養均衡，也支持在地蛋農，落實「地產地消」永續發展理念，帶動地方經濟發展。（編輯：陳仁華）1131218

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王惠美
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