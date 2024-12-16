彰化蓋巨蛋王惠美強調準備好了 綠議員：準備好什麼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化16日電）彰縣議會今天開臨時會，民進黨議員楊子賢認為，縣長王惠美規劃在彰化特定區蓋巨蛋，民代不支持就被情勒，王惠美則反問「議員難道反對（巨蛋）」，強調縣府準備好了。

台灣隊在12強世界棒球賽奪冠，王惠美認為可在中山高速公路彰化交流道附近的彰北特定區興建巨蛋，也呼籲擁有職棒球隊的中信及頂新集團支持。

彰化縣議會第20屆第12次臨時會今天開議，會議一開始，楊子賢立即質詢王惠美，指王惠美曾在臉書（Facebook）點名，質疑他日前「彰化不必刻意追求國際巨蛋」的發言就是不支持彰化的建設。

楊子賢說，縣府規劃蓋巨蛋，沒有先與企業、球團溝通需求，沒有審慎財務評估計畫，連究竟是要政府BOT，還是企業自建都沒半撇的前提下，縣長就喊出孵蛋準備好了，他感覺被縣長情緒勒索。

王惠美則說，議員應該有看到縣府向中信及頂新集團招商，縣府做事情很務實，她要請教議員，「難道你反對（巨蛋）？」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王惠美指出，台中市議員全部都支持興建大巨蛋，她相信彰化縣議會的議員們，也會不分黨派全部支持彰化縣的孵蛋計畫規劃及建設，也拜託議員們不分黨派多加支持。

民進黨議員莊陞漢則說，他當初接受媒體談到彰化縣興建巨蛋議題，發言不是要反對彰化興建巨蛋，只是興建巨蛋不是今天講，明天就能夠蓋好，興建巨蛋是一個中長期規劃，縣府如果說準備好了，應向民眾說明清楚準備好的內容為何。（編輯：陳仁華）1131216