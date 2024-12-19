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彰化伸港福安宮正殿整修完工 王惠美贈匾祝賀

2024/12/19 15:13（12/19 15:56 更新）
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彰化伸港福安宮聖母殿9年前因大火全毀，廟方自2018年展開重建、2024年完工，20日起將舉辦重建慶成典禮，彰化縣長王惠美（後中左白衣者）19日前往贈匾祝賀。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年12月19日
彰化伸港福安宮聖母殿9年前因大火全毀，廟方自2018年展開重建、2024年完工，20日起將舉辦重建慶成典禮，彰化縣長王惠美（後中左白衣者）19日前往贈匾祝賀。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年12月19日
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（中央社記者吳哲豪彰化19日電）彰化伸港福安宮正殿9年前因大火全毀，廟方展開重建，竣工落成後，明起舉辦聖母殿重建慶成典禮，彰化縣長王惠美今天前往贈送「福海安瀾」匾額，祝福安宮再現風華。

彰化伸港鄉福安宮2015年5月發生火災，近千坪大的聖母殿陷入火海幾乎全毀，鎮殿媽祖也變成黑面媽，廟方在2018年展開重建工作，今年完工，完工後的聖母殿，神房木雕全貼上金箔，也全新雕刻1尊鎮殿媽祖。

廟方人員今年年初擲筊請示媽祖，擇定明天至12月22日辦理聖母殿重建慶成典禮，王惠美以及參加媽祖祈福文化節的12間宮廟，都贈送匾額，祝賀伸港福安宮再現風華。

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王惠美致詞時說，福安宮自建造至今，已有300多年歷史，而縣府舉辦的彰化縣媽祖祈福文化節從2019年開始，福安宮也是第一間主辦的爐主宮廟，與縣府淵緣非常深厚，她要感謝12間友宮廟聯合贈匾，共同來祝福，還有千座神尊來一同鑑醮安座，為期3天的活動，讓福安宮金光閃閃、熱鬧滾滾。

彰縣府網站資料指出，伸港鄉福安宮主祀媽祖，成立已有300多年，成為伸港鄉、和美鎮、線西鄉3鄉鎮18庄的信仰中心。每年年底送大爐、年初媽祖生暨釘符、農曆7月普渡、秋季媽祖飛昇日等4大儀式貫穿一整年的年節行事，每當舉行科儀時，都是各庄全體總動員，熱鬧滾滾。（編輯：謝雅竹）1131219

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