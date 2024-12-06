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馬管處邀廈門旅遊業者赴馬祖參訪 力推在地風情

2024/12/6 21:53（12/6 22:06 更新）
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馬祖國家風景區管理處4日至6日邀請由廈門旅遊業者等組成的踩線團走訪馬祖，參訪保留完整傳統閩東建築的芹壁聚落等知名景點，盼吸引更多陸客來訪。（馬祖國家風景區管理處提供）中央社記者潘欣彤傳真 113年12月6日
馬祖國家風景區管理處4日至6日邀請由廈門旅遊業者等組成的踩線團走訪馬祖，參訪保留完整傳統閩東建築的芹壁聚落等知名景點，盼吸引更多陸客來訪。（馬祖國家風景區管理處提供）中央社記者潘欣彤傳真 113年12月6日
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（中央社記者潘欣彤連江縣6日電）馬祖國家風景區管理處表示，4至6日邀請廈門旅遊業者至馬祖參訪踩線，盼能吸引更多大陸遊客，體驗豐富馬祖風情。

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處今天晚間發布新聞稿指出，持續深化陸客在馬祖旅遊體驗，日前透過觀光署駐上海辦事處福州辦公室邀請廈門無邊界文化旅遊有限公司、中國網路知名自媒體等組踩線團至馬祖考察。

其中，廈門無邊界以客製化包團為主，網路自媒體則於行程中沿途收集馬祖的美麗風景及人文風情特色，進而在其個人網路帳號露出照片及影音，向粉絲推廣馬祖旅遊。

馬管處表示，踩線團4日抵馬祖後，3天2夜共走訪南竿、北竿、莒光多處景點，例如百年歷史少女媽祖聞名的鐵板天后宮、具有豐富生態的大浦魚路古道、國定古蹟東莒島燈塔、馬祖第一高峰壁山、保留完整傳統閩東建築的芹壁聚落等。

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踩線團則透過新聞稿提到，這次行程已更深入瞭解馬祖的旅遊資源，期望透過量身打造的遊程，吸引大陸遊客到馬祖旅遊，也進一步整合行銷馬祖觀光景點；此外也與馬祖旅遊從業者交流，瞭解當地旅遊服務設施，探討後續雙方市場業務合作機會。

馬管處指出，透過踩線團讓大陸旅遊業者瞭解馬祖獨特魅力，藉此吸引更多遊客到訪，也會透過各式行銷宣傳活動，將馬祖景點魅力、多元文化與人民友善面貌推廣給大陸旅客。（編輯：戴光育）1131206

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處6日晚間指出，為深化陸客在馬祖旅遊體驗，日前透過觀光署駐上海辦事處福州辦公室邀請廈門無邊界文化旅遊有限公司、知名中國網路自媒體等組踩線團至馬祖考察，盼吸引更多陸客到訪。（馬祖國家風景區管理處提供）中央社記者潘欣彤傳真 113年12月6日
交通部觀光署馬祖國家風景區管理處6日晚間指出，為深化陸客在馬祖旅遊體驗，日前透過觀光署駐上海辦事處福州辦公室邀請廈門無邊界文化旅遊有限公司、知名中國網路自媒體等組踩線團至馬祖考察，盼吸引更多陸客到訪。（馬祖國家風景區管理處提供）中央社記者潘欣彤傳真 113年12月6日
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